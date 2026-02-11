Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Rodrigo, de 9 anos, tornou-se o herói do dia depois de salvar a mãe ao ligar para o INEM. O rápido gesto do menino impediu que a situação se agravasse, mostrando coragem e presença de espírito acima da sua idade. Agora, o rosto do pequeno salvador já é conhecido em todo o país.

No Dia Europeu do 112, assinalado hoje, 11 de fevereiro, o INEM destaca a importância de saber quando e como ligar para o Número Europeu de Emergência – 112, realçando um exemplo inspirador de cidadania protagonizado por Rodrigo, de apenas 9 anos.

Enquanto seguia de carro com a mãe e os irmãos gémeos mais novos, Rodrigo deparou-se com uma situação crítica quando a mãe perdeu subitamente a consciência. Demonstrando uma presença de espírito notável e grande sentido de responsabilidade, ligou de imediato para o 112 e colaborou com os serviços de emergência médica, seguindo todas as orientações transmitidas até à chegada da ajuda. A sua atitude foi determinante para a rápida ativação dos meios de socorro e para a assistência eficaz à vítima.

Este episódio evidencia claramente o papel crucial do 112 como porta de entrada no sistema de emergência e sublinha a importância da literacia em situações de emergência desde idades precoces. Reconhecer uma emergência, manter a calma e transmitir informação essencial são fatores decisivos para que os serviços de emergência médica atuem com eficácia.

No Dia Europeu do 112, o INEM reforça que o 112 é um número único, gratuito e disponível 24 horas por dia em toda a União Europeia, devendo ser utilizado exclusivamente em situações de emergência. Destaca também a relevância de reconhecer comportamentos cívicos exemplares como o de Rodrigo, que mostram que qualquer cidadão, independentemente da idade, pode fazer a diferença.

Ligar 112 é um gesto simples. E, como demonstrou Rodrigo, pode mesmo salvar vidas.

Assista aqui à chamada atendida no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.