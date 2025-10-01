Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

O aroma quente e reconfortante da canela, combinado com a suavidade da massa fofinha, transforma qualquer tarde de outono numa experiência irresistível. Estes rolos de canela são fáceis de preparar, deliciosos de saborear e perfeitos para partilhar com quem mais gosta.
Ingredientes:
Massa:
-
4 c. sopa de açúcar;
-
80 g de manteiga derretida;
-
225 ml de leite morno;
-
450 g de farinha;
-
8 g de fermento de padeiro;
-
Uma pitada de sal;
Recheio:
-
125 g de manteiga à temperatura ambiente;
-
1 c. sopa de canela;
-
3 c. sopa de açúcar em pó;
Preparação:
-
Numa taça, junte o leite morno, a manteiga derretida, o açúcar e o fermento de padeiro. Acrescente a farinha e tempere com uma pitada de sal. Amasse bem e deixe a massa levedar durante cerca de uma hora.
-
Num recipiente separado, misture os ingredientes do recheio e bata até obter um creme homogéneo.
-
Estenda a massa, barre-a com o creme de manteiga e canela, enrole e corte em fatias.
-
Disponha as fatias num tabuleiro forrado com papel vegetal, pincele com gema de ovo e leve ao forno pré-aquecido a 180º C durante 20 minutos.