Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 14min
Rolos de canela
O aroma quente e reconfortante da canela, combinado com a suavidade da massa fofinha, transforma qualquer tarde de outono numa experiência irresistível. Estes rolos de canela são fáceis de preparar, deliciosos de saborear e perfeitos para partilhar com quem mais gosta.

Nada combina melhor com o outono do que o aroma reconfortante da canela a sair do forno. Esta receita de rolos de canela é simples de preparar, deliciosa e perfeita para partilhar com a família ou amigos. Siga o passo a passo e descubra como fazer estes rolos irresistíveis.

Ingredientes:

Massa:

  • 4 c. sopa de açúcar;

  • 80 g de manteiga derretida;

  • 225 ml de leite morno;

  • 450 g de farinha;

  • 8 g de fermento de padeiro;

  • Uma pitada de sal;

Recheio:

  • 125 g de manteiga à temperatura ambiente;

  • 1 c. sopa de canela;

  • 3 c. sopa de açúcar em pó;

Preparação:

  1. Numa taça, junte o leite morno, a manteiga derretida, o açúcar e o fermento de padeiro. Acrescente a farinha e tempere com uma pitada de sal. Amasse bem e deixe a massa levedar durante cerca de uma hora.

  2. Num recipiente separado, misture os ingredientes do recheio e bata até obter um creme homogéneo.

  3. Estenda a massa, barre-a com o creme de manteiga e canela, enrole e corte em fatias.

  4. Disponha as fatias num tabuleiro forrado com papel vegetal, pincele com gema de ovo e leve ao forno pré-aquecido a 180º C durante 20 minutos.

Temas: Rolos de canela Outono

