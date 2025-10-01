Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

O aroma quente e reconfortante da canela, combinado com a suavidade da massa fofinha, transforma qualquer tarde de outono numa experiência irresistível. Estes rolos de canela são fáceis de preparar, deliciosos de saborear e perfeitos para partilhar com quem mais gosta.

Nada combina melhor com o outono do que o aroma reconfortante da canela a sair do forno. Esta receita de rolos de canela é simples de preparar, deliciosa e perfeita para partilhar com a família ou amigos. Siga o passo a passo e descubra como fazer estes rolos irresistíveis.

Ingredientes:

Massa:

4 c. sopa de açúcar;

80 g de manteiga derretida;

225 ml de leite morno;

450 g de farinha;

8 g de fermento de padeiro;

Uma pitada de sal;

Recheio:

125 g de manteiga à temperatura ambiente;

1 c. sopa de canela;

3 c. sopa de açúcar em pó;

Preparação: