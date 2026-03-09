Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

  • Joana Lopes
  • Hoje às 13:00
Rolo de Carne
Rolo de Carne

Diga adeus aos rolos de carne do talho. Esta versão feita em casa ganha um toque especial graças à crosta crocante de amêndoa, que eleva a receita a outro nível.

Ingredientes:

  • 1 kg de carne picada de porco

  • Sal, a gosto

  • ½ cebola picada

  • 1 colher de sopa de alho em pó

  • 125 g de farinha de amêndoa (ou pão ralado)

  • 10 fatias de presunto

  • 200 g de queijo ralado

  • Azeite

Preparação:

  1. Tempere a carne picada com sal, a cebola picada e o alho em pó.

  2. Coloque película aderente sobre a bancada, espalhe por cima a farinha de amêndoa e distribua a carne sobre ela. Cubra depois com as fatias de presunto e o queijo ralado.

  3. Com a ajuda da película aderente, enrole cuidadosamente até obter um rolo de carne.

  4. Regue com um fio de azeite e leve ao forno previamente aquecido a 180 ºC durante 50 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Rolos de carne

