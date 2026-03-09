Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Diga adeus aos rolos de carne do talho. Esta versão feita em casa ganha um toque especial graças à crosta crocante de amêndoa, que eleva a receita a outro nível.
Ingredientes:
-
1 kg de carne picada de porco
-
Sal, a gosto
-
½ cebola picada
-
1 colher de sopa de alho em pó
-
125 g de farinha de amêndoa (ou pão ralado)
-
10 fatias de presunto
-
200 g de queijo ralado
-
Azeite
Preparação:
-
Tempere a carne picada com sal, a cebola picada e o alho em pó.
-
Coloque película aderente sobre a bancada, espalhe por cima a farinha de amêndoa e distribua a carne sobre ela. Cubra depois com as fatias de presunto e o queijo ralado.
-
Com a ajuda da película aderente, enrole cuidadosamente até obter um rolo de carne.
-
Regue com um fio de azeite e leve ao forno previamente aquecido a 180 ºC durante 50 minutos.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.