Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Ruth Marlene e Romana voltaram a mostrar a forte ligação familiar e artística que as une. Durante uma digressão de verão, as duas cantoras cruzaram-se em plena estrada e viveram um momento de carinho que emocionou os fãs.

A trabalharem há vários anos na mesma indústria, Ruth Marlene e Romana continuam a mostrar a forte ligação que as une. A prova mais recente chegou esta segunda-feira, 1 de setembro, através de um vídeo divulgado no Instagram.

As duas artistas, que têm passado o verão em digressão com vários concertos, cruzaram-se em plena estrada e não perderam a oportunidade de se abraçarem e matarem saudades, mesmo que por breves instantes.

Num momento de carinho, Romana brincou: “Têm a coragem de nos juntar. Isto é um perigo. [risos] Tão bom.” Ao lado da prima, Ruth Marlene respondeu com orgulho: “É a minha mana. É minha.”

O encontro foi registado em vídeo e partilhado por Ruth Marlene na sua página de Instagram, acompanhado de uma declaração emotiva: “Amor de irmãs tão puro desde a nossa adolescência. Podemos estar separadas o tempo que for preciso, mas sabemos que nos temos uma à outra e sempre que estamos juntas parece que o espaço temporal não existe, e sei que seremos uma eternidade de amor e gratidão. Sou muito grata por ter uma amiga ‘irmã’ que nunca me traiu nem magoou. Amo-te muito, mana.”

Um momento simples, mas que reflete a cumplicidade e a amizade incondicional que une as duas cantoras.