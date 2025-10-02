Romana já viveu o que Liliana está a viver com Fábio e o noivo Zé. Foi há 10 anos, mas temos as imagens

Há dez anos, Romana, dentro do reality show «A Quinta», apaixonou-se por Santiago e, em plena gala em direto, decidiu terminar o seu casamento diante de todos. Recorde a história.

O amor voltou a marcar presença num reality show e, para quem se recorda da experiência de Romana, instala-se uma sensação de déjà-vu.

Em 2015, a cantora apaixonou-se por Santiago dentro do programa «A Quinta». A relação foi alvo de grande mediatização, não apenas por ter surgido diante das câmaras, mas sobretudo porque Romana era casada e mãe de uma filha. A decisão de pôr fim a um casamento de 12 anos em direto dividiu opiniões e gerou muitas críticas. No entanto, quase uma década depois, Romana e Santiago continuam juntos e são pais de dois filhos, Ian e Aaron.

Hoje, a história repete-se, mas com outros protagonistas: Liliana, Fábio e Zé, no «Secret Story 9».

Convidada a pronunciar-se sobre o mediático triângulo amoroso, Romana não escondeu que as imagens a fizeram regressar ao passado: «Lá dentro é horroroso, porque não podes fugir… não há escape. Eu também tentei resistir, mas houve um momento em que desliguei e segui o coração», partilhou a cantora.

A artista reconheceu que a sua relação anterior já não estava bem e que encontrou em Santiago o «conforto e carinho» de que precisava.

Apesar das críticas, Romana e Santiago demonstraram que o que os unia não era apenas um jogo televisivo. «Na casa nunca sabemos o que é real ou não. Eu própria não acreditei até ao fim. Mas, olhando para trás, valeu a pena tudo o que passei para estar com ele», confessou, visivelmente emocionada.

Hoje, depois de dez anos de vida em comum, Romana olha para Liliana e identifica os mesmos sinais de quando se deixou levar pelo amor dentro de um reality show.

Seja coincidência ou destino, a verdade é que a história parece repetir-se. A grande questão agora é: será que Liliana e Fábio vão seguir os passos de Romana e Santiago e transformar uma paixão televisiva numa relação duradoura?