A história repete-se: famosa portuguesa já passou pelo que Liliana está a viver com Fábio e com o noivo Zé

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:30

“O coração de Liliana parece estar dividido no ‘Secret Story’, mas esta não é a primeira vez que uma concorrente de reality show se apaixona dentro da casa, deixando um noivo cá fora. Há quase dez anos, uma famosa portuguesa passou pela mesma situação e sabe bem o turbilhão de emoções que a concorrente está agora a enfrentar.

O amor voltou a incendiar um reality show, mas para quem se lembra da história de Romana, há uma sensação de déjà-vu.

Em 2015, a cantora apaixonou-se por Santiago dentro de A Quinta. A relação fez correr muita tinta na altura, não só por se tratar de um romance nascido em televisão, mas também porque Romana era casada e tinha uma filha. A decisão de terminar um casamento de 12 anos em direto dividiu opiniões e valeu-lhe muitas críticas. Ainda assim, quase uma década depois, Romana e Santiago continuam juntos e têm dois filhos em comum: Ian e Aaron.

Hoje, a história repete-se, mas com novos protagonistas: Liliana, Fábio e Zé, no Secret Story.

Romana lembra o seu próprio percurso

Convidada a comentar o polémico triângulo amoroso, Romana não escondeu que as imagens a fizeram recuar no tempo: “Lá dentro é horroroso, porque não podes fugir… não há escape. Eu também tentei resistir, mas houve um momento em que desliguei e segui o coração”, recordou a cantora.

A artista admitiu que a sua relação anterior já não estava bem e que encontrou em Santiago o “conforto e carinho” de que precisava.

Um amor impossível… que venceu o tempo

Apesar das críticas, Romana e Santiago provaram que não se tratava apenas de um jogo televisivo. “Na casa nunca sabemos o que é real ou não. Eu própria não acreditei até ao fim. Mas, olhando para trás, valeu a pena tudo o que passei para estar com ele”, confessou, emocionada.

Hoje, com dez anos de vida em comum, Romana olha para Liliana e reconhece os mesmos sinais de quando se apaixonou no reality show.

Seja coincidência ou destino, a verdade é que a história volta a repetir-se. A grande questão agora é: será que Liliana e Fábio vão seguir os passos de Romana e Santiago e transformar uma paixão televisiva numa história duradoura de amor?

Temas: Romana Secret Story Liliana Ze Fabio

