Aprenda a descascar romãs em menos de 2 minutos

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 36min

Descascar romãs pode parecer uma tarefa complicada e demorada, mas existe um truque que lhe permite fazê-lo em menos de dois minutos.

A romã é uma das frutas mais características do outono, conhecida pelo seu sabor inconfundível e pela riqueza em antioxidantes. Apesar disso, muitas pessoas evitam comprá-la por uma razão simples: a dificuldade em descascá-la. As sementes parecem não sair, as mãos acabam manchadas e o processo parece demasiado trabalhoso para o resultado final.

O agricultor por trás da página de Instagram Hidalgo y Huertas apresenta um método revolucionário que permite, em poucos passos, retirar todas as sementes sem esforço e sem desperdício.

Comece por cortar a parte superior da romã, retirando totalmente a coroa. Este corte inicial revela as divisões internas e permite observar claramente as ranhuras naturais do fruto. Note com atenção: verá linhas esbranquiçadas que dividem a romã em secções. Com uma faca, faça cortes superficiais ao longo destas ranhuras, do topo até à base. Depois de marcar todos os cortes, abra o fruto suavemente com as mãos seguindo as linhas. A romã separa-se naturalmente em gomos, como se fosse uma flor. Retire a parte central esbranquiçada, deixando os compartimentos de sementes completamente expostos. Prepare um alguidar grande e segure o fruto com a casca virada para cima e as sementes voltadas para baixo, sobre o recipiente. Com uma colher de pau ou uma concha de sopa, bata firmemente na parte exterior da casca. As sementes caem sozinhas, limpas e intactas, diretamente para o alguidar.

Assim, em menos de dois minutos, terá uma romã completamente descascada.

Veja aqui o passo a passo:

Temas: Romãs

