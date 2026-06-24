"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

O capitão da Seleção Nacional marcou dois golos na vitória por 5-0 frente ao Uzbequistão no Mundial 2026

Depois de dias marcados pelas críticas à exibição de Portugal frente ao Congo, Cristiano Ronaldo respondeu da forma que melhor conhece: dentro de campo. O capitão da Seleção Nacional marcou dois golos na vitória por 5-0 frente ao Uzbequistão, protagonizando uma exibição marcante.

No final do encontro, Ronaldo mostrou-se satisfeito com a resposta da equipa e não escondeu a felicidade por ter conseguido marcar pela primeira vez neste Mundial. Mais do que os golos, o internacional português fez questão de destacar a união do grupo e a importância de continuar focado no caminho que ainda falta percorrer.

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá. Acredito muito naquilo que faço. A minha carreira foi sempre assim", afirmou na zona mista, visivelmente satisfeito. "Estou muito feliz. O mais importante é a equipa, estarmos unidos".

O jogador de 41 anos falou ainda sobre os dias difíceis que antecederam este encontro. Sem esconder o impacto das críticas, Ronaldo recordou que já está habituado à pressão e às opiniões que o acompanham ao longo da carreira. "A opinião pública foi muito difícil connosco, em especial comigo e com o treinador", confessou. E deixou uma frase que está a dar que falar: "Quando está tudo bem, o Cristiano está bem. Quando corre mal, já está velho, é um reformado."

Questionado sobre a possibilidade de encontrar Lionel Messi numa eventual final, Cristiano Ronaldo preferiu desvalorizar o tema. Para o capitão da Seleção, o foco está apenas no próximo desafio. "O mais importante era ganhar hoje, passar e estarmos preparados para o que vem a seguir", afirmou, referindo-se ao próximo adversário, a Colômbia.

Numa noite em que Portugal brilhou e goleou por 5-0, Cristiano Ronaldo voltou a fazer aquilo que tem feito ao longo de mais de duas décadas: aparecer quando a equipa mais precisa. Mais cedo ou mais tarde, como o próprio diz, ele acaba sempre por chegar.