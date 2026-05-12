Após fase difícil, Rosa Bela e Carlos Areia aumentam família: «Gosto de acreditar que foi o Óscar a mandar-nos este bebé»

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Carlos Areia e Rosa Bela emocionaram os seguidores ao anunciar que a família voltou a crescer.

Depois da dolorosa perda de Óscar, o cão que acompanhou o casal durante vários anos, os dois decidiram voltar a abrir o coração a um novo companheiro de quatro patas. Nas redes sociais, revelaram a chegada de Amendoim, um pequeno cão que já conquistou espaço na família.

Foi através de uma publicação no Instagram que Rosa Bela partilhou a novidade, acompanhada de uma mensagem carregada de emoção. “Há amores que nunca se substituem. Nunca. O Óscar será sempre o nosso primeiro grande amor de quatro patas”, escreveu a atriz.

Apesar da saudade continuar presente, Rosa Bela confessou que a chegada de Amendoim trouxe uma nova energia à casa. “Gosto de acreditar que o Amendoim não chegou por acaso. Que, de alguma forma, foi o próprio Óscar a mandar-nos este bebé pequenino”, acrescentou.

A publicação rapidamente reuniu centenas de mensagens de carinho e apoio dos seguidores, sensibilizados com a forma sincera e emotiva como o casal falou sobre a perda de Óscar e este novo começo.

Recorde-se que, há poucos dias, Rosa Bela tinha partilhado um longo desabafo sobre a morte do cão, assumindo a enorme dor que tanto ela como Carlos Areia estavam a sentir desde a despedida do animal. Agora, Amendoim surge como um novo motivo para sorrir.

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