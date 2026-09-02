Carlos Areia radiante com notícia dada por Rosa Bela: «Ficou surpreendido, mas muito contente»

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Rosa Bela está de regresso à ficção da TVI e prepara-se para abraçar um novo desafio profissional em “Coração de Mãe”. A atriz, que há vários anos desejava voltar às novelas, recebeu o convite para integrar o elenco da nova produção com uma personagem de maior destaque.

A novidade foi, naturalmente, recebida com entusiasmo por quem lhe é mais próximo. Carlos Areia, marido de Rosa Bela, ficou surpreendido quando soube do convite, mas não escondeu a felicidade pela nova oportunidade da companheira. «Ficou surpreendido, mas muito contente», revelou Rosa Bela, dando conta da reação do ator ao saber que iria regressar à ficção e com um papel mais importante.

A representação faz parte da vida de Rosa Bela desde muito cedo. Aos 16 anos, deixou Aveiro e mudou-se para Lisboa com o sonho de ser atriz. Pouco tempo depois, começou a concretizar esse objetivo e estreou-se na ficção da TVI com “I Love It”.

Desde então, foi somando projetos e personagens em várias produções do canal, entre elas “A Herdeira” e “Queridos Papás”, tendo ainda contracenado com alguns dos grandes nomes da ficção nacional.

Em 2024, Rosa Bela decidiu trocar os guiões pela vida real e aceitou o desafio de participar no “Dilema”, onde mostrou ao público uma faceta mais pessoal, longe das personagens que habitualmente interpreta.

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Agora, depois de algum tempo afastada da ficção, está de volta. Em “Coração de Mãe”, que estreia a 7 de setembro, dá vida a Sónia, uma mulher simples, divertida e bem-disposta, que promete conquistar o público.

O regresso acontece numa fase particularmente preenchida da vida da atriz. Para além da novela, Rosa Bela prepara ainda novos projetos no teatro, onde vai partilhar o palco com Carlos Areia, e tem também um filme previsto para chegar ao cinema em 2027.

Entre televisão, teatro e cinema, Rosa Bela vive assim um dos períodos mais intensos da sua carreira. E, desta vez, conta com o apoio especial de Carlos Areia, que não podia estar mais feliz por vê-la concretizar o desejo de voltar às novelas.

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