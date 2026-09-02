Carlos Areia radiante com notícia dada por Rosa Bela: «Ficou surpreendido, mas muito contente»

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Rosa Bela está de regresso à ficção da TVI e prepara-se para abraçar um novo desafio profissional em “Coração de Mãe”. A atriz, que há vários anos desejava voltar às novelas, recebeu o convite para integrar o elenco da nova produção com uma personagem de maior destaque.

A novidade foi, naturalmente, recebida com entusiasmo por quem lhe é mais próximo. Carlos Areia, marido de Rosa Bela, ficou surpreendido quando soube do convite, mas não escondeu a felicidade pela nova oportunidade da companheira. «Ficou surpreendido, mas muito contente», revelou Rosa Bela, dando conta da reação do ator ao saber que iria regressar à ficção e com um papel mais importante.

A representação faz parte da vida de Rosa Bela desde muito cedo. Aos 16 anos, deixou Aveiro e mudou-se para Lisboa com o sonho de ser atriz. Pouco tempo depois, começou a concretizar esse objetivo e estreou-se na ficção da TVI com “I Love It”.

Desde então, foi somando projetos e personagens em várias produções do canal, entre elas “A Herdeira” e “Queridos Papás”, tendo ainda contracenado com alguns dos grandes nomes da ficção nacional.

Em 2024, Rosa Bela decidiu trocar os guiões pela vida real e aceitou o desafio de participar no “Dilema”, onde mostrou ao público uma faceta mais pessoal, longe das personagens que habitualmente interpreta.

Agora, depois de algum tempo afastada da ficção, está de volta. Em “Coração de Mãe”, que estreia a 7 de setembro, dá vida a Sónia, uma mulher simples, divertida e bem-disposta, que promete conquistar o público.

O regresso acontece numa fase particularmente preenchida da vida da atriz. Para além da novela, Rosa Bela prepara ainda novos projetos no teatro, onde vai partilhar o palco com Carlos Areia, e tem também um filme previsto para chegar ao cinema em 2027.

Entre televisão, teatro e cinema, Rosa Bela vive assim um dos períodos mais intensos da sua carreira. E, desta vez, conta com o apoio especial de Carlos Areia, que não podia estar mais feliz por vê-la concretizar o desejo de voltar às novelas.