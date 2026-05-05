De luto, Rosa Bela faz desabafo comovente: «Como será a vida daqui para a frente?»

Há menos de um mês, Márcia ficou viúva com três filhos para cuidar: «Ele foi passear e não voltou»

Carlos Areia, de 82 anos, e Rosa Bela estão a atravessar dias particularmente difíceis. O casal perdeu, há cerca de uma semana, o cão que fazia parte da família há vários anos.

Foi através das redes sociais que Rosa Bela partilhou a dor deste momento, num texto emotivo que rapidamente tocou os seguidores. “Uma semana sem ele… precisámos desse tempo de silêncio, sozinhos e assim continuamos a precisar. O Óskar não era só um cão. Era amor em estado puro. Chegou sem prometer nada… e deu-nos tudo”, começou por escrever.

Ao longo da mensagem, a atriz descreveu o companheiro de quatro patas como muito mais do que um animal de estimação, recordando a ligação profunda que tinham: “Eras o cão mais meigo, o mais bonito, com a personalidade mais incrível que já vimos. Eras o melhor companheiro.”

A dor da perda é evidente nas palavras de Rosa Bela, que questiona como será a vida sem o fiel amigo: “Dói, dói muito… a tua perda. Ainda não sabemos como é que se vive depois disto. Como será a vida daqui para a frente? Como será entrar em casa e tu não estares à porta à nossa espera?”

Apesar da dor, Rosa Bela deixa também palavras de gratidão pelo amor vivido: “A certeza profunda de que foste tudo o que podias ser… e mais ainda. Se vieste para mudar a nossa vida, mudaste! Para muito melhor!”

A publicação foi acompanhada por várias fotografias ao longo dos anos, onde se vê o carinho e cumplicidade entre o casal e o cão.