«Pensava que não ia mudar nada e mudou». Carlos Areia casou com Rosa Bela e a relação alterou-se após 17 anos

Carlos Areia revelou no «Dois às 10» que o casamento com Rosa Bela, celebrado este ano após 17 anos de relação, trouxe mais mudanças do que esperava.

Carlos Areia e Rosa Bela deram o nó este ano, após 17 anos de relação, e o ator confessou no programa «Dois às 10» que o casamento trouxe mais mudanças do que imaginava. Em conversa com Cláudio Ramos, o artista mostrou-se apaixonado e comovido ao falar da companheira: «Sem dúvida que continua a ser a mulher da minha vida».

De forma curiosa, admitiu que pensava que o matrimónio não alteraria a relação, mas enganou-se. «Pensava que com o casamento não ia mudar nada e mudou. Já nos tratamos por marido e mulher. Antes era Rosa ou Carlos», contou, entre risos.

Carlos Areia partilhou ainda que a rotina também se transformou desde que Rosa Bela começou a trabalhar fora de casa: «Está tudo a acontecer tão bem, que até é mau. A minha Rosa estava em casa e fazia-me companhia diariamente. Agora sai de manhã e só vem à noite. É estranho, mas é muito bom para ela».

O ator recordou também o período em que estiveram afastados e confessou o quanto sentiu a ausência da companheira: «Faz-me falta aquela miúda».

Uma história de amor que resistiu ao tempo e ao preconceito — especialmente devido à diferença de idades — e que, segundo Carlos, continua mais forte do que nunca.