«Pensava que não ia mudar nada e mudou». Carlos Areia casou com Rosa Bela e a relação alterou-se após 17 anos

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:47

Carlos Areia revelou no «Dois às 10» que o casamento com Rosa Bela, celebrado este ano após 17 anos de relação, trouxe mais mudanças do que esperava.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Carlos Areia e Rosa Bela deram o nó este ano, após 17 anos de relação, e o ator confessou no programa «Dois às 10» que o casamento trouxe mais mudanças do que imaginava. Em conversa com Cláudio Ramos, o artista mostrou-se apaixonado e comovido ao falar da companheira: «Sem dúvida que continua a ser a mulher da minha vida».

De forma curiosa, admitiu que pensava que o matrimónio não alteraria a relação, mas enganou-se. «Pensava que com o casamento não ia mudar nada e mudou. Já nos tratamos por marido e mulher. Antes era Rosa ou Carlos», contou, entre risos.

Carlos Areia partilhou ainda que a rotina também se transformou desde que Rosa Bela começou a trabalhar fora de casa: «Está tudo a acontecer tão bem, que até é mau. A minha Rosa estava em casa e fazia-me companhia diariamente. Agora sai de manhã e só vem à noite. É estranho, mas é muito bom para ela».

O ator recordou também o período em que estiveram afastados e confessou o quanto sentiu a ausência da companheira: «Faz-me falta aquela miúda».

Uma história de amor que resistiu ao tempo e ao preconceito — especialmente devido à diferença de idades — e que, segundo Carlos, continua mais forte do que nunca.

Temas: Rosa Bela Carlos Areia Dois às 10 Casamento Claudio ramos

A Não Perder

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 51min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 2h e 1min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 2h e 5min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 24min

Carla ia receber o transplante que lhe mudava a vida quando ouviu o pior diagnóstico: «Pensei que seria o meu fim»

Há 2h e 56min

Nunca mais deite fora cascas de limão – vai ficar de boca aberta com isto

Há 3h e 36min

O dia do parto tornou-se num pesadelo: «Vi a minha filha ser retirada num lençol branco»

Hoje às 12:20
MAIS

Mais Vistos

Ex-diretor da TVI fala sobre a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro: «Esperou até poder investir»

Ontem às 11:40

Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros

Hoje às 12:57

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

Ontem às 10:13

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira enfrentou contratempo que afeta milhares de portugueses

Hoje às 08:52

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Ontem às 15:21

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Ontem às 09:10

Fotos

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 51min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 2h e 1min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 2h e 5min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 24min