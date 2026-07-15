Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»

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Rosa Bela está a viver um momento de profunda tristeza. A atriz recorreu às redes sociais para se despedir de Pia Maia, a educadora de infância que marcou os seus primeiros anos de vida e que, garante, continuou presente no seu percurso mesmo depois de crescer.

Numa sentida publicação no Instagram, a companheira de Carlos Areia começou por recordar a importância que Pia teve na sua infância. «Hoje, despeço-me da Pia. E é tão difícil encontrar palavras para alguém que deixou tanto de si em tantas vidas. A Pia foi minha educadora de infância. Foi também educadora do meu irmão. Atravessou gerações e deixou um legado imenso de amor, de respeito e de admiração em todos aqueles que tiveram o privilégio de a ter como educadora, como amiga e como presença nas suas vidas», escreveu.

Rosa Bela descreveu Pia Maia como «uma mulher extraordinária», destacando as qualidades que a tornaram inesquecível. «Forte, inteligente, trabalhadora, divertida. Daquelas pessoas que não passam simplesmente pela nossa vida, ficam. Ficam naquilo que nos ensinaram, na forma como nos fizeram sentir, na coragem que nos ajudaram a construir», partilhou.

A atriz revelou ainda que, mesmo depois de se mudar para Lisboa, a antiga educadora nunca deixou de acompanhar o seu percurso. «Ao longo de todos estes anos em que estou em Lisboa, a Pia escreveu-me sempre. Acompanhou-me, torceu por mim, fez-me sentir que, apesar da distância e do passar do tempo, havia laços que nunca se perdiam», confessou.

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Na emocionante homenagem, Rosa Bela sublinhou que muito daquilo que é hoje se deve aos ensinamentos que recebeu durante a infância. «A Pia era abraço. Era conforto. Era colo. Era força. Era aquela presença que nos fazia acreditar que éramos capazes. Deixou-nos muito mais do que educação. Deixou valores. Deixou memórias. Deixou amor», escreveu.

A atriz garantiu que levará para sempre consigo a principal lição que recebeu da educadora. «Nunca devemos desistir dos nossos sonhos, mas, acima de tudo, nunca devemos desistir de nós próprios», destacou.

A terminar, Rosa Bela confessou sentir «um vazio enorme», mas também uma enorme gratidão por ter tido o privilégio de crescer ao lado de Pia Maia. «Obrigada, minha querida Pia. Por tudo aquilo que me ensinaste. Por todos os abraços. Por todas as palavras. Por teres continuado a acompanhar-me, mesmo quando a menina que educaste cresceu e foi atrás dos seus sonhos. Espero ter-te deixado orgulhosa. Nunca te esquecerei… Pia Maia», concluiu

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Temas: Rosa Bela Novelas Dilema
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