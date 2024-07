Avó de Catarina Miranda conta que a neta foi perseguida por um fã de Cristina Ferreira: «Era ela com medo, a mãe com medo...»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Rosário, avó de Catarina Miranda, esteve no «Dois às 10» e acabou por revelar que a neta foi perseguida por uma pessoa que queria que ela a levasse até Cristina Ferreira.

«Houve uma pessoa a persegui-la. Uma pessoa que queria, em todos os modos, que a gente a trouxesse aqui à menina. Acredita?!», contou a Cristina Ferreira.

«Era ela com medo, a mãe com medo, o irmão com medo…», revelou ainda Rosário Miranda.

Questionada sobre o que levou a neta a ter aceite voltar a entrar num reality show depois da tormenta que viveu, Rosário Miranda respondeu: «Porque ela é muito teimosa e, sempre que a convidem, ela entra sempre. É o mundo dela».