Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

  Joana Lopes
  Hoje às 16:00
Capa
Capa

Roshin Ali fugiu de casa aos 13 anos para escapar aos maus-tratos do pai. Quase duas décadas depois, reencontrou, sem esperar, alguém que acabaria por se tornar o seu grande amor.

Quando tinha apenas 13 anos, Roshin Ali fugiu de casa para escapar aos maus-tratos do pai, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Quinze anos mais tarde, a jovem reencontrou um dos polícias que a tinha ajudado a encontrar e acabou por se apaixonar por ele.

Segundo a revista People, Roshin, agora com 28 anos, trabalha no Departamento de Polícia de Jackson, onde conheceu Tyler, de 38 anos. Apenas meses depois de se conhecerem, durante uma conversa, Roshin contou a história da sua fuga e percebeu que o colega tinha participado na operação de busca em 2010.

«Foi surpreendente perceber que ele tinha ajudado a procurar-me quando eu era apenas uma adolescente. Achei isso muito bonito», revelou Roshin à revista People.

A jovem recorda que decidiu fugir após anos de violência em casa. Nessa noite, saltou pela janela juntamente com o irmão e procurou ajuda. Pouco depois, as autoridades localizaram os dois e prenderam o pai, acusado de agressão agravada. Roshin e os irmãos foram então integrados no sistema de acolhimento de menores, onde permaneceram até atingirem a maioridade.

Apesar de uma infância marcada por dificuldades, Roshin conseguiu reconstruir a sua vida. Tornou-se mãe de dois rapazes, trabalhou como guarda prisional e acabou por seguir carreira na polícia. Foi aí que, por acaso, reencontrou o homem que a tinha tentado salvar anos antes.

A amizade entre os dois rapidamente evoluiu para amor. Em agosto de 2024, Tyler pediu Roshin em casamento durante umas férias em família, com a colaboração dos filhos dela. O casal tem agora um bebé de cinco meses e prepara-se para o casamento, agendado para outubro de 2026.

Hoje, Roshin descreve o noivo como o seu «herói» e afirma que a vida lhe ofereceu uma segunda oportunidade de felicidade: «Ele procurou-me quando eu estava perdida. Agora, encontrou-me para sempre».

