Como nunca a vimos. Em lágrimas, Rosinha emociona Cláudio Ramos e deixa os seus músicos a chorar: «Não o podia salvar»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 35min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rosinha esteve no programa Dois às 10 desta quarta-feira, 20 de maio, onde apresentou o novo tema e ao conversar com Cláudio Ramos acabou por se emocionar

Além da atuação, a cantora conversou com Cláudio Ramos sobre o percurso na música e acabou por viver um dos momentos mais emocionantes da emissão ao recordar o pai, que morreu em 2012. Durante a conversa, Rosinha recordou a altura em que recebeu a notícia da morte do pai poucas horas antes de subir ao palco. Apesar da dor, decidiu manter o concerto e explicou que ainda hoje não consegue perceber como conseguiu atuar naquela noite.

“Não me perguntes porque eu também não sei como é que fiz o concerto com o meu pai morto. Não me perguntes se estava muita gente, pouca gente, não me lembro”, confessou, deixando Cláudio Ramos e os seus músicos emocionados.

Visivelmente emocionada, a artista não conteve as lágrimas ao falar da ligação especial que tinha com o pai e do apoio que sentiu naquele momento difícil. “Ai, o meu pai de certeza que me passou as mãos pela cabeça muitas vezes para eu estar ali nessa noite, de certeza. Eu não o podia salvar, ele estava morto, e eu estava longe e sabia que já não podia fazer nada por ele. Eu tenho a minha consciência, Cláudio, tão tranquila”, desabafou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Rosinha recordou ainda os anos em que acompanhou o pai durante a doença e garantiu que sempre esteve presente ao lado dele. “Eu sei que o meu pai naquela noite segurou-me tanto, eu sei que sim. Eu não o podia salvar, ele já tinha partido”, acrescentou, deixando o apresentador sensibilizado com o testemunho.

Temas: Rosinha Musica Dois às 10 Luto
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Muitos usam condicionador no cabelo todos os dias. Mas será mesmo necessário?

Há 1 min

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

Há 10 min

É a mais vendida: a máscara de colagénio para uma pele luminosa e hidratada

Há 53 min

Há um erro muito comum ao guardar sopa no frigorífico que quase ninguém conhece

Há 1h e 1min

Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

Há 3h e 45min

Estes candeeiros acabaram com o pesadelo de ter ventoinhas e ventiladores espalhados pela casa

Hoje às 11:17

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Hoje às 10:38
MAIS

Mais Vistos

“Dois às 10” começa com ‘nova apresentadora'

Ontem às 09:53

Cristina Ferreira fica rendida a declaração de amor: “Ver um homem falar assim é tão bonito”

Ontem às 10:10

Cristina Ferreira comenta polémica na gala do “Desafio Final”: “Estamos a falar de coisas muito graves”

18 mai, 10:10

Mickael Carreira apresenta nova canção a Cristina Ferreira: “Fiz uma música para ti”

Ontem às 10:55

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

Há 31 min

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

14 mai, 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

Há 10 min

Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

Há 3h e 45min

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Hoje às 10:38

Depois de deixar os reality shows, Bruna Gomes mostra como tem sido a sua vida longe dos ecrãs

Ontem às 16:42

Fotos

Muitos usam condicionador no cabelo todos os dias. Mas será mesmo necessário?

Há 1 min

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

Há 10 min

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

Há 31 min

É a mais vendida: a máscara de colagénio para uma pele luminosa e hidratada

Há 53 min