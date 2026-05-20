Como nunca a vimos. Em lágrimas, Rosinha emociona Cláudio Ramos e deixa os seus músicos a chorar: «Não o podia salvar»

Rosinha esteve no programa Dois às 10 desta quarta-feira, 20 de maio, onde apresentou o novo tema e ao conversar com Cláudio Ramos acabou por se emocionar

Além da atuação, a cantora conversou com Cláudio Ramos sobre o percurso na música e acabou por viver um dos momentos mais emocionantes da emissão ao recordar o pai, que morreu em 2012. Durante a conversa, Rosinha recordou a altura em que recebeu a notícia da morte do pai poucas horas antes de subir ao palco. Apesar da dor, decidiu manter o concerto e explicou que ainda hoje não consegue perceber como conseguiu atuar naquela noite.

“Não me perguntes porque eu também não sei como é que fiz o concerto com o meu pai morto. Não me perguntes se estava muita gente, pouca gente, não me lembro”, confessou, deixando Cláudio Ramos e os seus músicos emocionados.

Visivelmente emocionada, a artista não conteve as lágrimas ao falar da ligação especial que tinha com o pai e do apoio que sentiu naquele momento difícil. “Ai, o meu pai de certeza que me passou as mãos pela cabeça muitas vezes para eu estar ali nessa noite, de certeza. Eu não o podia salvar, ele estava morto, e eu estava longe e sabia que já não podia fazer nada por ele. Eu tenho a minha consciência, Cláudio, tão tranquila”, desabafou.

Rosinha recordou ainda os anos em que acompanhou o pai durante a doença e garantiu que sempre esteve presente ao lado dele. “Eu sei que o meu pai naquela noite segurou-me tanto, eu sei que sim. Eu não o podia salvar, ele já tinha partido”, acrescentou, deixando o apresentador sensibilizado com o testemunho.