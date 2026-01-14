Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Muitos condutores acreditam que sabem circular corretamente numa rotunda, mas a verdade é que um erro simples continua a ser cometido diariamente nas estradas portuguesas.

Apesar de fazerem parte do dia a dia de quem conduz, as rotundas continuam a ser um verdadeiro desafio para muitos automobilistas.

A confusão é evidente: basta alguns minutos ao volante para notar que as regras de circulação nas rotundas ainda não estão bem assimiladas. Vamos, então, esclarecer o que é essencial para circular corretamente nestas interseções.

Quem tem prioridade numa rotunda?

De acordo com o Código da Estrada, a regra é simples: quem já circula dentro da rotunda tem prioridade. A única exceção aplica-se a veículos de emergência — como ambulâncias, bombeiros ou forças de segurança — que circulam com sinais sonoros e luminosos ligados.

Assim, ao aproximar-se de uma rotunda, o condutor deve ceder sempre a passagem a quem já está nela, salvo se se tratar de um veículo prioritário em situação de emergência.

Qual a forma correta de circular dentro da rotunda?

A maneira adequada de circular numa rotunda depende da saída que se pretende utilizar. Um dos erros mais comuns é permanecer sempre na via da direita, independentemente da saída desejada, o que pode causar confusão e até acidentes.

Se vai sair na primeira saída:

  • Entre na rotunda e mantenha-se na via da direita.

  • É fundamental sinalizar antecipadamente a intenção de sair, utilizando o pisca direito logo ao entrar.

Se pretende sair numa saída posterior (segunda, terceira ou seguintes):

  • Posicione-se na via mais adequada à saída, geralmente a central ou da esquerda, consoante a configuração da rotunda.

  • À medida que se aproxima da saída desejada, migre com cuidado para a via da direita.

  • Depois de ultrapassar a saída anterior à sua, ligue o pisca direito e prepare-se para sair.

O uso dos piscas é obrigatório

Muitos condutores subestimam a importância dos sinais de mudança de direção, mas a lei obriga a utilização dos piscas sempre que se muda de faixa ou se pretende sair da rotunda.

A sinalização é essencial para evitar mal-entendidos e tornar o trânsito mais previsível para todos. O Código da Estrada exige que qualquer manobra que implique mudança de direção ou de via seja sempre devidamente sinalizada com antecedência.

Por que é tão importante cumprir estas regras?

  • Evita confusões e conflitos com outros condutores;

  • Reduz o risco de acidentes;

  • Garante maior fluidez no trânsito;

  • E, claro, previne coimas por manobras perigosas ou má sinalização.

Temas: Rotunda Código da Estrada

