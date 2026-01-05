De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

De certeza que sabe fazer uma rotunda? A maioria dos condutores responde que sim, mas está enganado. Este é um dos erros mais frequentes na estrada, causa multas, acidentes e discussões desnecessárias. Descubra se também o está a cometer.

Apesar de fazerem parte da rotina diária de quem conduz, as rotundas continuam a gerar muitas dúvidas entre os automobilistas, sendo frequentemente um verdadeiro quebra-cabeças.

A confusão é fácil de constatar: bastam poucos minutos de observação para perceber que as regras de circulação em rotundas não estão plenamente assimiladas. Importa, por isso, clarificar os princípios fundamentais para uma utilização correta destas interseções.

Quem tem prioridade numa rotunda?

De acordo com o Código da Estrada, a norma é inequívoca: os veículos que já circulam no interior da rotunda têm prioridade.

A única exceção aplica-se a veículos de emergência, como ambulâncias, bombeiros ou forças de segurança, desde que estejam em missão e com os sinais sonoros e luminosos ligados.

Assim, ao aproximar-se de uma rotunda, o condutor deve sempre ceder passagem a quem já nela circula, salvo nos casos de veículos prioritários em situação de emergência.

Qual é a forma correta de circular dentro da rotunda?

A circulação correta numa rotunda varia consoante a saída que o condutor pretende utilizar. Um dos erros mais frequentes consiste em manter-se sempre na via da direita, independentemente da intenção de saída, o que pode originar confusão e aumentar o risco de acidentes.

Se vai sair na primeira saída:

Deve entrar e permanecer na via da direita.

É fundamental assinalar antecipadamente a intenção de sair, acionando o pisca direito logo ao entrar na rotunda.

Se pretende sair numa saída posterior (segunda, terceira ou seguintes):

Deve posicionar-se na via mais adequada à saída pretendida, normalmente a via central ou a da esquerda, consoante a configuração da rotunda.

À medida que se aproxima da saída desejada, deve deslocar-se progressivamente e com precaução para a via da direita.

Depois de ultrapassar a saída imediatamente anterior à sua, ligue o pisca direito e prepare a manobra de saída.

O uso dos piscas é obrigatório

Embora frequentemente desvalorizados, os sinais de mudança de direção são obrigatórios por lei sempre que se muda de via dentro da rotunda ou quando se pretende sair.

A sinalização adequada reduz mal-entendidos e torna a circulação mais previsível para todos os utilizadores da via. O Código da Estrada determina que todas as manobras que impliquem mudança de direção ou de faixa devem ser devidamente sinalizadas com antecedência.

Por que é tão importante cumprir estas regras?

O respeito pelas normas de circulação em rotundas: