Aos 41 anos, começou a revender roupa usada e agora faz milhões: «Não é necessário muito dinheiro para começar»

Sem qualquer poupança, decidiu começar a revender. Hoje, anos depois, o negócio transformou-se numa verdadeira mina de ouro

Tornou-se pai aos 18 anos e passou cinco anos a trabalhar como supervisor num laboratório fotográfico para sustentar o filho. Mais tarde, completou um curso de reparação de computadores e conseguiu um emprego melhor remunerado, até que a empresa faliu no outono de 2008. Sem trabalho e com uma criança pequena a seu cargo, a situação tornou-se difícil. A solução surgiu quando o seu telemóvel avariou.

Diante da despesa inesperada, Rick Senko procurou um aparelho em segunda mão. Encontrou um modelo por cerca de 65 euros no eBay e outro por 35 dólares no Craigslist (o equivalente ao OLX nos Estados Unidos). Acabou por comprar o mais barato, mas decidiu revendê-lo por 60 euros. O lucro obtido permitiu-lhe repetir o processo, percebendo que se tratava de uma estratégia lucrativa.

«Faço isto há quase 20 anos», contou à CNBC. «Não precisas de muito dinheiro para começar. Não precisas de muito conhecimento para começar. Só precisas de começar», afirmou.

Começou por revender artigos eletrónicos, mas rapidamente percebeu que a venda de roupa usada apresentava menos problemas e oferecia maior margem de lucro. Passou então a sair de casa antes do amanhecer para procurar stock em lojas de segunda mão, chegando a dedicar até 20 horas por dia ao negócio.

O esforço valeu a pena: em 2010, os seus rendimentos anuais já ultrapassavam os 85 mil euros, e em 2023 as vendas no eBay superavam dois milhões de euros. Listava cerca de 250 artigos por dia, com o apoio de vários colaboradores que tratavam das fotografias, anúncios e envios.

Quando percebeu que não conseguia aumentar o volume diário, Rick mudou de estratégia. Em 2023, criou a Technsports e passou a fornecer roupa usada a outros revendedores. O negócio cresceu rapidamente, chegando a mais de 5,6 milhões de euros em 2024, segundo documentos analisados pela CNBC. Atualmente, vende mais de 4 mil peças de roupa por dia.