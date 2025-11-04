Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Estendal
Estendal
Image by freepik

Ideal para dias chuvosos, este truque vai mudar a forma como seca a sua roupa.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

É impossível escapar às tarefas domésticas, embora algumas possam ser adiadas durante uns dias. A roupa suja, porém, não faz parte desse grupo. Usamo-la diariamente e, se não for lavada, corremos o risco de ficar sem nada para vestir.

Lavar roupa pode ser uma tarefa bastante cansativa e repetitiva. Quando o tempo fica mais húmido, o processo de secagem torna-se ainda mais complicado. No site Mirror foi partilhada uma técnica simples que promete ajudar a secar peças de roupa em apenas cinco minutos. Chama-se o truque do burrito.

O método foi apresentado por Tor Rydder no canal de YouTube Organizing TV e permite secar peças individuais em poucos minutos, recorrendo apenas a uma toalha.

O procedimento é simples: comece por esticar uma toalha numa superfície lisa e coloque por cima a peça que pretende secar rapidamente. De seguida, enrole a toalha e a roupa em conjunto, formando um rolo. Pressione bem — pode fazê-lo com os joelhos ou até apoiando o peso do corpo sobre o rolo — para ajudar a eliminar o excesso de água da peça.

Segundo Tor Rydder, este método «facilmente reduz o tempo de secagem de uma noite para duas horas».

Se estiver num ambiente quente, é provável que consiga vestir a peça — especialmente se se tratar de uma t-shirt — e deixá-la secar completamente no corpo. Em locais frios, pode simplesmente pendurar a roupa ou usar um secador de cabelo para terminar o processo. Em cinco minutos, a peça deverá estar totalmente seca.

Temas: Roupa

RELACIONADOS

Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar

Dicas

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem de um cardiologista

Hoje às 17:00

Evite colocar o router do wi-fi perto deste objeto. Pode afetar o sinal

Hoje às 15:30

Encha o carrinho por menos de 40 euros. Novo supermercado português abre com preços inacreditáveis

Hoje às 15:00

Pelos, ácaros e sujidade em estofos? Este aspirador de mão acaba com tudo

Hoje às 10:54

Posso pôr toalhas e camisolas na mesma máquina?

Ontem às 17:00

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Ontem às 16:30

É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

Ontem às 08:40

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Hoje às 10:06

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Hoje às 12:16

Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»

Hoje às 09:58

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Hoje às 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Fora do Estúdio

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Hoje às 16:50

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Hoje às 15:19

Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Hoje às 14:47

Ex-jornalista mata a mãe à facada no Halloween

Hoje às 14:30

Fotos

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem de um cardiologista

Hoje às 17:00

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Hoje às 16:50

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Hoje às 16:34

Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

Hoje às 16:30