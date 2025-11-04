Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

Ideal para dias chuvosos, este truque vai mudar a forma como seca a sua roupa.

É impossível escapar às tarefas domésticas, embora algumas possam ser adiadas durante uns dias. A roupa suja, porém, não faz parte desse grupo. Usamo-la diariamente e, se não for lavada, corremos o risco de ficar sem nada para vestir.

Lavar roupa pode ser uma tarefa bastante cansativa e repetitiva. Quando o tempo fica mais húmido, o processo de secagem torna-se ainda mais complicado. No site Mirror foi partilhada uma técnica simples que promete ajudar a secar peças de roupa em apenas cinco minutos. Chama-se o truque do burrito.

O método foi apresentado por Tor Rydder no canal de YouTube Organizing TV e permite secar peças individuais em poucos minutos, recorrendo apenas a uma toalha.

O procedimento é simples: comece por esticar uma toalha numa superfície lisa e coloque por cima a peça que pretende secar rapidamente. De seguida, enrole a toalha e a roupa em conjunto, formando um rolo. Pressione bem — pode fazê-lo com os joelhos ou até apoiando o peso do corpo sobre o rolo — para ajudar a eliminar o excesso de água da peça.

Segundo Tor Rydder, este método «facilmente reduz o tempo de secagem de uma noite para duas horas».

Se estiver num ambiente quente, é provável que consiga vestir a peça — especialmente se se tratar de uma t-shirt — e deixá-la secar completamente no corpo. Em locais frios, pode simplesmente pendurar a roupa ou usar um secador de cabelo para terminar o processo. Em cinco minutos, a peça deverá estar totalmente seca.