Este método japonês faz a roupa secar três vezes mais rápido

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 6min

Cansado de esperar horas até a roupa secar por completo? Um método japonês promete acelerar a secagem em até três vezes, poupando tempo e esforço no dia a dia.

Durante a primavera e o verão, estender a roupa é uma tarefa relativamente fácil, uma vez que o sol e as temperaturas elevadas fazem com que as peças sequem rapidamente. Contudo, com a chegada do outono e do inverno, as condições alteram-se. Mesmo sem chuva, a humidade característica da estação impede que a roupa seque no estendal exterior. Nestes períodos, e na ausência de máquina de secar, estender a roupa dentro de casa pode tornar-se um verdadeiro desafio, sobretudo em habitações pequenas.

A solução mais comum passa por usar um estendal interior, mas este pode ocupar bastante espaço e dificultar a circulação. Além disso, a roupa demora mais tempo a secar, aumentando o risco de odores desagradáveis devido à humidade. Para contornar estes problemas, os japoneses recorrem a um método ligeiramente diferente, que tem vindo a ganhar popularidade em França, onde é conhecido como «método arco-íris», como se pode ler num artigo da El Mueble.

Este método consiste em pendurar a roupa em cabides, em vez de a prender com molas como habitualmente. Cada peça é colocada num cabide individual, permitindo melhor circulação de ar entre as roupas, acelerando a secagem e evitando que se amarrotem. Para melhores resultados, deve organizar as roupas de modo que as peças mais curtas fiquem no centro e as mais longas nas extremidades.

Além desta técnica, existem outras recomendações práticas para secar a roupa no interior em dias de chuva, segundo o mesmo artigo. Manter janelas ou portas ligeiramente abertas favorece a circulação do ar, enquanto o uso de um desumidificador ajuda a reduzir a humidade no ambiente. Para otimizar o processo, é aconselhável colocar as peças mais leves na parte superior do estendal e as mais pesadas, como toalhas ou lençóis, na parte inferior, garantindo que o ar flua entre todas as roupas.

Outra sugestão útil é virar as peças a meio da secagem, assegurando uma secagem uniforme. No entanto, é importante não colocar a roupa diretamente sobre radiadores ou outras fontes de calor, pois isso pode aumentar a humidade na divisão e originar odores desagradáveis.

Temas: Roupa

