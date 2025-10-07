Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Especialistas de moda alertam que determinadas peças de roupa podem ter um impacto negativo inesperado na sua aparência.

É um facto: algumas peças de roupa podem acrescentar-lhe anos sem que perceba. Mais importante do que seguir tendências é saber o que evitar — aquelas peças que, quase sem dar por isso, a fazem parecer mais velha do que realmente é. De acordo com especialistas em moda, é fácil identificar os principais culpados apenas ao abrir o armário.

Segundo o site VegOut, estilistas afirmam que não se trata de sacrificar conforto pelo estilo, mas sim de atualizar escolhas de forma a transmitir mais energia, elegância e frescura. Algumas peças funcionam como um verdadeiro «carimbo» de outra década, podendo envelhecer o visual em dez anos ou mais. Eis as oito mais importantes:

  1. Armações de óculos desatualizadas: Modelos demasiado pequenos, aros pesados ou formatos típicos dos anos 90 envelhecem instantaneamente. Óculos modernos, com linhas limpas ou cat-eye subtis, fazem toda a diferença.

  2. Jeans largos e sem forma: A ganga demasiado larga oculta a silhueta e dá um ar envelhecido. Cortes direitos, acabados acima do tornozelo e em tons escuros são a alternativa atual.

  3. Ombreiras exageradas: Blazers com ombreiras volumosas remetem imediatamente para os anos 80. Hoje em dia, privilegia-se alfaiataria suave, que marca a cintura sem acrescentar volume.

  4. Sapatos pesados: Modelos ortopédicos ou ténis volumosos podem comprometer qualquer coordenado. Em contraste, ténis elegantes, sabrinas modernas ou saltos blocos combinam estilo e conforto.

  5. Padrões desatualizados: Florais excessivos ou padrões típicos de outras épocas envelhecem o look. Optar por riscas, formas geométricas ou motivos discretos é uma escolha mais intemporal.

  6. Sweatshirts com logótipos antigos: Peças largas com marcas ou slogans ultrapassados passam uma sensação de desleixo. Básicos neutros e minimalistas são confortáveis e transmitem sempre intenção.

  7. Malas antiquadas: Bolsas rígidas com ferragens antigas e detalhes excessivos datam o visual. Malas modernas apostam na simplicidade e em cores versáteis.

  8. Básicos desbotados ou deformados: T-shirts e camisolas gastas envelhecem qualquer conjunto. Renovar regularmente estas peças garante frescura e modernidade.

Temas: Roupa Idade

