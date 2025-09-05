O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

O cheiro a tabaco pode ser difícil de eliminar da roupa, mesmo após a lavagem. Mas existem soluções simples e eficazes, com produtos que provavelmente já tem em casa, que ajudam a neutralizar o odor e a deixar as peças novamente frescas.

Depois de uma saída à noite ou até de um jantar em casa com amigos, é comum que a roupa fique com cheiro a tabaco. Muitas vezes, esse odor não desaparece logo na primeira lavagem. Mesmo em casas onde se fuma, é frequente que o fumo se entranhe nos tecidos, obrigando a reforçar os cuidados na lavagem.

O site Homes and Gardens indica algumas soluções eficazes para eliminar o cheiro a fumo das roupas, recorrendo a produtos que normalmente já existem em casa.

O bicarbonato de sódio é um dos mais utilizados. Pode ser aplicado diretamente, juntando uma ou duas chávenas ao ciclo da máquina de lavar, ou através de uma solução preparada com uma chávena de bicarbonato e um litro de água, deixando a roupa de molho durante 30 a 60 minutos.

Também o vinagre branco é conhecido pela sua capacidade de neutralizar odores e pelo contributo ecológico na limpeza. Para eliminar o cheiro a tabaco, pode adicionar-se uma chávena diretamente à lavagem ou preparar uma mistura diluída (quatro partes de água para uma de vinagre), na qual a roupa deve repousar entre 15 e 30 minutos.

O amaciador, além de suavizar os tecidos, pode igualmente ajudar a combater o mau cheiro. Deve ser usado na lavagem juntamente com o detergente habitual e, para maior eficácia, recomenda-se deixar as peças de molho durante 20 a 30 minutos antes de enxaguar. O ideal é que sequem depois ao ar livre.

Nos casos em que o odor é mais intenso, uma solução passa por pré-tratar as roupas com sprays eliminadores de odores ou produtos à base de enzimas. Outra opção é selecionar um ciclo de lavagem com água quente, sempre respeitando as instruções das etiquetas, já que as temperaturas mais elevadas podem contribuir para eliminar o cheiro persistente.