Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30
Loja de roupa
Loja de roupa
Image by freepik

Uma loja espanhola de roupa em segunda mão vai instalar-se em Lisboa com todos os artigos a apenas 9 euros. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de ganhar ténis de marca.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A loja vintage espanhola Billy’s, reconhecida pelos seus eventos de roupa em segunda mão a preços irresistíveis, vai marcar presença em Lisboa com o maior evento de roupa vintage da cidade.

Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, entre as 11h e as 21h, o espaço The Spot será transformado num verdadeiro paraíso para os amantes de moda sustentável e estilo retro.

O evento contará com mais de 2000 peças vintage à venda, de marcas icónicas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face, todas por apenas 9 euros. É uma oportunidade única para quem procura tesouros exclusivos sem gastar muito.

A entrada é gratuita e os 20 primeiros clientes a chegar todos os dias recebem presentes exclusivos. Para além disso, haverá uma zona com 50% de desconto em peças selecionadas.

Para quem deseja evitar filas e garantir acesso antecipado, existe ainda um bilhete VIP, pelo valor de 5€, que permite entrar 30 minutos antes da abertura oficial. Este bilhete é ideal para quem quer garantir as melhores peças e ainda inclui uma jogada grátis para ganhar uns ténis de marca.

Temas: Roupa Lisboa Nike Adidas Lacoste

RELACIONADOS

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Dicas

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Ontem às 15:00

Experimente isto e, em poucos minutos, terá os azulejos da casa de banho limpos

Ontem às 14:30

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

11 nov, 17:00

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

11 nov, 16:00
MAIS

Mais Vistos

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

11 nov, 11:56

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

11 nov, 09:53

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

11 nov, 10:49

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

11 nov, 11:25

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

10 nov, 08:51

Fotos

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30