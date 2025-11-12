Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Uma loja espanhola de roupa em segunda mão vai instalar-se em Lisboa com todos os artigos a apenas 9 euros. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de ganhar ténis de marca.

A loja vintage espanhola Billy’s, reconhecida pelos seus eventos de roupa em segunda mão a preços irresistíveis, vai marcar presença em Lisboa com o maior evento de roupa vintage da cidade.

Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, entre as 11h e as 21h, o espaço The Spot será transformado num verdadeiro paraíso para os amantes de moda sustentável e estilo retro.

O evento contará com mais de 2000 peças vintage à venda, de marcas icónicas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face, todas por apenas 9 euros. É uma oportunidade única para quem procura tesouros exclusivos sem gastar muito.

A entrada é gratuita e os 20 primeiros clientes a chegar todos os dias recebem presentes exclusivos. Para além disso, haverá uma zona com 50% de desconto em peças selecionadas.

Para quem deseja evitar filas e garantir acesso antecipado, existe ainda um bilhete VIP, pelo valor de 5€, que permite entrar 30 minutos antes da abertura oficial. Este bilhete é ideal para quem quer garantir as melhores peças e ainda inclui uma jogada grátis para ganhar uns ténis de marca.