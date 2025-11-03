Posso pôr toalhas e camisolas na mesma máquina?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
Máquina de lavar a roupa
Máquina de lavar a roupa
Image by freepik

Misturar diferentes tipos de tecido na máquina pode ser prático, mas também arriscado.

Se ainda não separa a roupa antes de a colocar na máquina, está na altura de começar a fazê-lo. Separar as peças por cor, tipo de tecido e nível de sujidade, além de seguir as instruções das etiquetas, é fundamental para garantir que a roupa não perde cor, não encolhe e não se danifica.

Apesar de muitos ignorarem esta prática, um artigo do site da marca Whirlpool apresenta um guia completo sobre a forma correta de organizar a roupa antes da lavagem.

Antes de começar, é importante ter à mão tudo o que precisa: cestos para roupa suja, sacos de rede para peças delicadas (caso queira dar proteção extra), produtos de pré-tratamento de manchas e, claro, o detergente e os restantes materiais de lavagem.

O primeiro passo é verificar a etiqueta de cada peça. As instruções de lavagem indicam sempre a temperatura, o tipo de ciclo e se a roupa pode ou não ser centrifugada. Seguir as recomendações mais conservadoras é a melhor forma de evitar que tecidos delicados se estraguem.

Em seguida, deve separar a roupa por cor. Os especialistas aconselham não só a divisão entre roupas claras e escuras, mas também entre diferentes tonalidades. As peças brancas devem ser lavadas sozinhas, especialmente as que não têm padrões nem bordados. As roupas claras, com estampados, bordados ou tons pastel, podem ir juntas. Já as cores vivas, como vermelho, verde, azul-claro, laranja ou amarelo, devem ser lavadas separadamente para não mancharem outras peças. Por fim, as roupas escuras precisam de especial atenção: é melhor separar roxos e azuis de castanhos e pretos para evitar transferências de cor.

Outro ponto essencial é separar as roupas por tipo de tecido. Este cuidado ajuda a preservar a textura e a qualidade das fibras. Os tecidos mais robustos, como a ganga, devem ser lavados em separado dos tecidos do dia a dia, e especialmente das peças delicadas, como as de lã. Antes de colocar tudo na máquina, esvazie os bolsos, feche zíperes e botões e vire as peças delicadas do avesso. Se tiver, use sacos de lavagem para proteger as mais frágeis.

As roupas manchadas ou muito sujas também precisam de um tratamento especial. Deve verificar e tratar as manchas antes de lavar, utilizando um produto de pré-tratamento adequado. Quando as peças estiverem muito sujas, é preferível optar por ciclos mais longos e temperaturas apropriadas, de modo a garantir uma limpeza eficaz.

Por fim, é importante separar as roupas novas e as de cores intensas. Nas primeiras lavagens, estas peças tendem a libertar pigmentos, o que pode manchar outras. Lave-as sozinhas e preste atenção a tecidos delicados ou com tratamentos específicos, que requerem cuidados adicionais.

Adotar estas práticas simples ajuda não só a preservar as suas roupas por mais tempo, como também a melhorar o desempenho da máquina de lavar e a obter resultados de limpeza mais eficazes.

