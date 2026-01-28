Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00

Lavar a roupa parece simples, mas a temperatura da água pode fazer toda a diferença na durabilidade das suas peças.

Um estudo recente da AEG, intitulado The Truth about Laundry 2024, revela dados interessantes sobre os hábitos de lavagem de roupa dos portugueses e o efeito destes hábitos na durabilidade das peças. A investigação, que envolveu 14 mil participantes de 14 países europeus, incluindo Portugal, indica que 95% dos portugueses acredita que a forma como a roupa é lavada influencia diretamente a sua durabilidade.

Ciclos longos e lavagens a temperaturas elevadas podem acelerar o desgaste das roupas. Em comunicado, a marca destaca que lavar a roupa a temperaturas mais baixas e com ciclos mais curtos pode aumentar a vida útil das peças em até 50%. Por exemplo, uma t-shirt de algodão lavada a 30°C durante 59 minutos dura 50% mais do que a mesma peça lavada a 40°C durante 120 minutos. Este princípio aplica-se também a outros tecidos comuns, como as calças de ganga.

Esta conclusão está em linha com a perceção geral: 69% dos portugueses acredita que lavar a roupa a temperaturas mais baixas prolonga a sua durabilidade. Contudo, ainda existem dúvidas sobre a eficácia deste método, já que 39% considera que as nódoas não seriam removidas a temperaturas mais baixas.

