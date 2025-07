Vai pôr as calças de ganga a lavar? Espere: falta um passo essencial

Aquele par de jeans que veste na perfeição e combina com tudo pode não durar tanto quanto gostaria… se continuar a lavá-lo sem cuidados especiais. Saiba o que deve (e não deve) fazer sempre que coloca os seus jeans na máquina.

Todos temos aquele par de calças de ganga que parece feito à medida — confortável, versátil e com um corte impecável. Mas, se o atira para a máquina de lavar com o resto da roupa, sem pensar duas vezes, pode estar a encurtar (literalmente) a vida do seu par preferido.

Segundo os especialistas do Good Housekeeping, o denim precisa de mais atenção do que uma T-shirt comum. Pequenos cuidados antes de lavar fazem toda a diferença na preservação da forma, da cor e até da resistência do tecido.

A primeira regra? Feche os fechos, botões e molas antes de lavar. Este simples gesto ajuda a manter a estrutura das calças e evita que fiquem presas a outras peças durante a lavagem.

De seguida, verifique os bolsos — ninguém quer encontrar lenços de papel desfeitos ou recibos colados à roupa. Depois, vire as calças do avesso, uma dica essencial para reduzir o desgaste nas bainhas, costuras, bolsos e cintura, além de evitar o desbotamento da cor.

Se os jeans tiverem rasgões, bainhas desfiadas ou detalhes mais delicados, considere usar um saco de lavagem largo ou até prender as extremidades com molas (como as dos pares de meias), para evitar danos maiores. E no caso de peças muito desgastadas, a melhor opção pode mesmo ser a lavagem à mão.

Na máquina, escolha sempre água fria e um programa curto e suave, como o de roupa delicada ou cores. Se puder, opte por detergentes próprios para roupa escura, como o Woolite Darks, que ajudam a preservar a cor original das peças.

Por fim, e talvez o mais importante: não é necessário lavar os jeans após cada utilização. Se não estiverem manchados ou muito largos, aguente três a quatro utilizações entre lavagens. Isso ajuda a manter a fibra forte e o ajuste ideal — para que continue a sentir que aquele par de calças é o melhor do seu guarda-roupa.