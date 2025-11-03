Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Roupa
Roupa

Ninguém gosta de vestir roupa com cheiro a mofo. Aprenda como pode eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada — e sem gastar água nem detergente.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Os dias mais frios trazem consigo problemas que ninguém aprecia, como a humidade e o cheiro característico a mofo, sendo as roupas que passam meses guardadas no armário, sem ver a luz do dia, as primeiras a necessitar de cuidados especiais. Muitas pessoas procuram formas eficazes de eliminar odores desagradáveis das roupas sem recorrer à máquina de lavar e, segundo um artigo do site The Nori Press, existem métodos simples e eficientes para resolver este problema, permitindo dizer adeus ao cheiro a mofo.

Uma das soluções é utilizar vapor através de um vaporizador portátil de roupa, que remove odores de forma rápida e eficaz. Outra opção é o bicarbonato de sódio, que pode ser usado colocando a roupa num saco plástico, adicionando o produto e deixando de «molho» durante alguns minutos; esta solução é especialmente indicada para roupas claras, uma vez que pode ser mais difícil remover resíduos em tecidos escuros. Também é possível usar vinagre, misturando partes iguais de água e vinagre branco num borrifador, pulverizando a roupa e deixando-a arejar, e para disfarçar o cheiro do vinagre podem adicionar-se algumas gotas de óleos essenciais. O sumo de limão, devido à sua acidez e propriedades desodorizantes, funciona de forma semelhante ao vinagre, devendo misturar-se o sumo de meio limão com água e pulverizar a roupa antes de a deixar secar. Para soluções rápidas, os sprays comerciais eliminam odores temporariamente sem necessidade de água. É também eficaz colocar folhas para máquinas de secar roupa entre as peças dobradas ou penduradas para neutralizar odores, assim como estender a roupa ao sol e ao ar livre, aproveitando as propriedades antibacterianas naturais da luz solar. Os óleos essenciais podem ser misturados com água e pulverizados na roupa para conferir um aroma fresco, enquanto colocar a roupa num congelador dentro de um saco plástico durante algumas horas ajuda a matar muitas das bactérias responsáveis pelo cheiro a mofo. Produtos à base de cedro, como blocos, cabides ou sprays, podem ser usados no armário para prevenir odores, e pulverizar levemente perfume ou água de colónia ajuda a mascarar cheiros temporariamente.

Para prevenir o cheiro a mofo, é importante garantir uma boa ventilação no armário, deixando as portas abertas ocasionalmente para que a roupa possa arejar, assim como certificar-se de que todas as peças estão completamente secas antes de serem guardadas. O uso de desumidificadores é útil para absorver a humidade do ambiente e a limpeza regular do armário ajuda a evitar o acúmulo de humidade e a proliferação de odores desagradáveis.

Temas: Roupa Mofo

RELACIONADOS

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Dicas

Posso pôr toalhas e camisolas na mesma máquina?

Hoje às 17:00

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Hoje às 16:30

É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

Hoje às 16:00

É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

Hoje às 15:30

Antes de cozinhar o arroz, devemos lavá-lo? Descubra a recomendação de uma especialista

1 nov, 09:00

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

31 out, 16:00

Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

31 out, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Liliana: «Não gosto que se olhe para as coisas com palas»

Hoje às 10:46

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

Hoje às 08:40

Cristina Ferreira sobre a reação de Mariana ao saber o segredo de Marisa e Pedro: «Foi a primeira»

Hoje às 10:25

Cláudio Ramos sobre Liliana: «É insuportável como o Miguel Vicente»

Hoje às 10:31

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

Ontem às 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Fora do Estúdio

Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

Hoje às 15:53

Sob a 'proteção' de Diogo Jota. Nova foto de Rute Cardoso tem simbolismo comovente

Hoje às 15:38

Jovens nascidos após 2007 vão ser afetados por nova regra nas Maldivas

Hoje às 14:30

Foi símbolo de beleza em Portugal nos anos 90. Hoje, é falada por motivos bem diferentes

Hoje às 09:43

Fotos

Posso pôr toalhas e camisolas na mesma máquina?

Hoje às 17:00

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Hoje às 16:30

É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

Hoje às 16:00

Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

Hoje às 15:53