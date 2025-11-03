Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar

Ninguém gosta de vestir roupa com cheiro a mofo. Aprenda como pode eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada — e sem gastar água nem detergente.

Os dias mais frios trazem consigo problemas que ninguém aprecia, como a humidade e o cheiro característico a mofo, sendo as roupas que passam meses guardadas no armário, sem ver a luz do dia, as primeiras a necessitar de cuidados especiais. Muitas pessoas procuram formas eficazes de eliminar odores desagradáveis das roupas sem recorrer à máquina de lavar e, segundo um artigo do site The Nori Press, existem métodos simples e eficientes para resolver este problema, permitindo dizer adeus ao cheiro a mofo.

Uma das soluções é utilizar vapor através de um vaporizador portátil de roupa, que remove odores de forma rápida e eficaz. Outra opção é o bicarbonato de sódio, que pode ser usado colocando a roupa num saco plástico, adicionando o produto e deixando de «molho» durante alguns minutos; esta solução é especialmente indicada para roupas claras, uma vez que pode ser mais difícil remover resíduos em tecidos escuros. Também é possível usar vinagre, misturando partes iguais de água e vinagre branco num borrifador, pulverizando a roupa e deixando-a arejar, e para disfarçar o cheiro do vinagre podem adicionar-se algumas gotas de óleos essenciais. O sumo de limão, devido à sua acidez e propriedades desodorizantes, funciona de forma semelhante ao vinagre, devendo misturar-se o sumo de meio limão com água e pulverizar a roupa antes de a deixar secar. Para soluções rápidas, os sprays comerciais eliminam odores temporariamente sem necessidade de água. É também eficaz colocar folhas para máquinas de secar roupa entre as peças dobradas ou penduradas para neutralizar odores, assim como estender a roupa ao sol e ao ar livre, aproveitando as propriedades antibacterianas naturais da luz solar. Os óleos essenciais podem ser misturados com água e pulverizados na roupa para conferir um aroma fresco, enquanto colocar a roupa num congelador dentro de um saco plástico durante algumas horas ajuda a matar muitas das bactérias responsáveis pelo cheiro a mofo. Produtos à base de cedro, como blocos, cabides ou sprays, podem ser usados no armário para prevenir odores, e pulverizar levemente perfume ou água de colónia ajuda a mascarar cheiros temporariamente.

Para prevenir o cheiro a mofo, é importante garantir uma boa ventilação no armário, deixando as portas abertas ocasionalmente para que a roupa possa arejar, assim como certificar-se de que todas as peças estão completamente secas antes de serem guardadas. O uso de desumidificadores é útil para absorver a humidade do ambiente e a limpeza regular do armário ajuda a evitar o acúmulo de humidade e a proliferação de odores desagradáveis.