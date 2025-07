Ainda perde horas a engomar? Ensinamos 12 truques para nunca mais passar a ferro

Haverá forma de não engomar e ainda assim vestir as peças impecáveis e sem vincos? A boa notícia é que sim.

Passar a ferro é, para muitos, uma das tarefas domésticas mais aborrecidas — e quando chega o calor, pode tornar-se numa verdadeira tortura. Entre o tempo que se perde, o desconforto das temperaturas elevadas e o trabalho de montar e arrumar a tábua de engomar, é fácil perceber porque tantas pessoas procuram alternativas.

Mas a verdade é que é possível evitar o ferro e, ainda assim, sair de casa com as roupas impecáveis. Existem truques simples, eficazes e acessíveis que ajudam a manter as peças direitas, sem vincos e prontas a usar, mesmo quando saem da máquina ou depois de estarem dobradas na gaveta.

Na galeria acima, partilhamos algumas dicas fáceis de aplicar no dia a dia — e que prometem mudar a forma como lida com a roupa lá em casa. O seu tempo (e paciência) vão agradecer.