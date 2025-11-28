Estas 8 roupas podem acrescentar pelo menos 10 anos à sua aparência

Usar determinadas peças de roupa pode ter um efeito inesperado no visual: segundo especialistas em moda, algumas escolhas comuns podem fazer com que pareça até uma década mais velha.

Certas peças de roupa podem acrescentar-lhe anos. Mais do que seguir tendências, o segredo está em saber o que evitar, ou seja, aquelas roupas que, quase sem dar conta, a fazem parecer mais velha do que realmente é. Segundo especialistas em moda, basta abrir o armário para identificar os principais culpados.

De acordo com o site VegOut, os estilistas explicam que não é necessário trocar conforto por estilo, mas sim atualizar as escolhas de forma a transmitir mais energia, elegância e frescura. Existem peças que funcionam como um «carimbo» de outra década e que podem envelhecer o visual em dez anos ou mais.

As armações de óculos desatualizadas, por exemplo, são um caso frequente: modelos demasiado pequenos, aros pesados ou formatos típicos dos anos 90 envelhecem instantaneamente. Em contraste, óculos modernos com linhas limpas ou cat-eye subtis fazem toda a diferença.

Também os jeans largos e sem forma escondem a silhueta e conferem um ar envelhecido. Os cortes direitos, ajustados acima do tornozelo e em tons escuros representam a alternativa mais atual e elegante. Por seu lado, os blazers com ombreiras exageradas remetem imediatamente para os anos 80. Hoje privilegia-se a alfaiataria suave, que marca a cintura sem acrescentar volume.

No que diz respeito ao calçado, sapatos pesados, modelos demasiado ortopédicos ou ténis volumosos podem comprometer qualquer coordenado. Em contrapartida, ténis elegantes, sabrinas modernas ou saltos blocos combinam estilo e conforto.

Os padrões desatualizados, como florais excessivos ou estampados típicos de épocas passadas, envelhecem o look. Apostar em riscas, formas geométricas ou motivos discretos é uma opção intemporal.

As sweatshirts com logótipos antigos, largas e com marcas ou slogans ultrapassados, transmitem desleixo. Os básicos neutros e minimalistas garantem conforto e parecem sempre intencionais.

Quanto às malas antiquadas, bolsas rígidas com ferragens antigas e excesso de detalhes datam imediatamente o visual. As malas modernas privilegiam a simplicidade e cores versáteis.

Por fim, básicos desbotados ou deformados, como t-shirts e camisolas gastas, envelhecem qualquer conjunto. Renovar estas peças regularmente assegura frescura e modernidade.