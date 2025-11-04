Evite colocar o router do wi-fi perto deste objeto. Pode afetar o sinal

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 28min

Colocar o router junto a determinados objetos pode reduzir drasticamente o alcance do wi-fi.

Ter uma boa ligação à internet é fundamental, especialmente numa altura em que quase tudo — do trabalho às comunicações — depende do wi-fi. No entanto, o problema nem sempre está na operadora: por vezes, é o local onde o router está instalado que compromete a qualidade do sinal.

De acordo com o site El Cronista, especialistas explicam que o router deve ser colocado num ponto central da casa e numa zona elevada, para que o sinal se distribua de forma mais eficiente. Além disso, existem objetos comuns que podem enfraquecer ou bloquear a ligação.

Eletrodomésticos como micro-ondas, televisores, rádios e aparelhos bluetooth emitem ondas eletromagnéticas que interferem com o wi-fi. Contudo, há um culpado menos evidente: os espelhos.

Por conterem partículas metálicas, os espelhos refletem e absorvem parte do sinal, o que pode causar interrupções no funcionamento da internet. Se o router estiver próximo de um espelho grande, é provável que a ligação se torne instável e o sinal não chegue a todas as divisões da casa.

A solução é simples: afaste o router de superfícies metálicas, espelhos e eletrodomésticos. Colocá-lo num local aberto, sem obstáculos e a uma altura adequada, pode melhorar significativamente a qualidade da ligação wi-fi.

