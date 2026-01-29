Não deixe o router do Wi-Fi junto a este objeto. A ligação pode ser bloqueada

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Muitas pessoas não sabem, mas a posição do router em casa pode ter um impacto enorme na qualidade da ligação Wi-Fi.

Ter uma ligação à internet de qualidade é fundamental, especialmente num contexto em que quase tudo, desde o trabalho às comunicações, depende do Wi-Fi. No entanto, nem sempre a culpa é da operadora: muitas vezes, é a localização do router que prejudica o sinal.

Segundo o site El Cronista, especialistas recomendam que o router seja colocado num ponto central da casa e numa posição elevada, para que o sinal se propague de forma mais eficiente. Para além disso, alguns objetos comuns podem enfraquecer ou bloquear a ligação.

Eletrodomésticos como micro-ondas, televisores, rádios e dispositivos Bluetooth emitem ondas eletromagnéticas que interferem com o Wi-Fi. Porém, existe um culpado menos evidente: os espelhos.

Por conterem partículas metálicas, os espelhos refletem e absorvem parte do sinal, o que pode causar interrupções na internet. Se o router estiver perto de um espelho grande, é provável que a ligação se torne instável e que o sinal não alcance todas as divisões da casa.

A solução é simples: mantenha o router afastado de superfícies metálicas, espelhos e eletrodomésticos. Posicioná-lo num local aberto, sem obstáculos e a uma altura adequada pode melhorar significativamente a qualidade da ligação Wi-Fi.

Temas: Router Wi-Fi

