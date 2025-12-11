Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 30min

A localização do router wi-fi em casa pode fazer toda a diferença na qualidade da ligação. Surpreendentemente, há um objecto comum que, se estiver perto do router, pode causar falhas na internet.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Ter uma boa ligação à internet é fundamental, especialmente numa altura em que quase tudo, desde o trabalho até às comunicações, depende do wi-fi. No entanto, nem sempre a culpa é da operadora: por vezes, é o local onde o router está instalado que prejudica o sinal.

Segundo o site El Cronista, especialistas recomendam que o router seja colocado num ponto central da casa e numa posição elevada, para que o sinal se propague melhor. Além disso, existem objetos do dia a dia que podem enfraquecer ou bloquear a ligação.

Eletrodomésticos como micro-ondas, televisores, rádios e dispositivos Bluetooth emitem ondas eletromagnéticas que interferem com o wi-fi. Mas há um culpado menos evidente: os espelhos.

Por conterem partículas metálicas, os espelhos refletem e absorvem parte do sinal, provocando falhas na internet. Se o router estiver próximo de um espelho grande, é provável que a ligação se torne instável e o sinal não alcance todas as divisões da casa.

A solução é simples: mantenha o router afastado de superfícies metálicas, espelhos e eletrodomésticos. Posicioná-lo num local aberto, sem obstáculos e a uma altura adequada, pode melhorar significativamente a qualidade do wi-fi.

Temas: Router Wi-fi

RELACIONADOS

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

O teletrabalho pesa largos euros na sua fatura da eletricidade. Tens ideia de quanto está a pagar a mais?

Diga adeus às faturas altas de eletricidade: 5 dicas para poupar energia em casa

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Dicas

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Há 3h e 0min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Hoje às 16:00

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Hoje às 15:30

Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Hoje às 15:00

É assim que pode eliminar o bolor das juntas de silicone da banheira

Hoje às 14:30

Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível

Hoje às 12:21

Este aparelho aspira (literalmente) cães e gatos. E quem testou diz que é melhor que o Dyson

Hoje às 11:03
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Ontem às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Ontem às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Ontem às 09:55

Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»

Ontem às 11:50

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Ontem às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Ontem às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fora do Estúdio

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Hoje às 14:35

Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

Hoje às 13:53

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

Hoje às 11:07

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Hoje às 09:29

Fotos

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Há 3h e 0min

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Há 3h e 30min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Hoje às 16:00

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Hoje às 15:30