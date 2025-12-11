Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

A localização do router wi-fi em casa pode fazer toda a diferença na qualidade da ligação. Surpreendentemente, há um objecto comum que, se estiver perto do router, pode causar falhas na internet.

Ter uma boa ligação à internet é fundamental, especialmente numa altura em que quase tudo, desde o trabalho até às comunicações, depende do wi-fi. No entanto, nem sempre a culpa é da operadora: por vezes, é o local onde o router está instalado que prejudica o sinal.

Segundo o site El Cronista, especialistas recomendam que o router seja colocado num ponto central da casa e numa posição elevada, para que o sinal se propague melhor. Além disso, existem objetos do dia a dia que podem enfraquecer ou bloquear a ligação.

Eletrodomésticos como micro-ondas, televisores, rádios e dispositivos Bluetooth emitem ondas eletromagnéticas que interferem com o wi-fi. Mas há um culpado menos evidente: os espelhos.

Por conterem partículas metálicas, os espelhos refletem e absorvem parte do sinal, provocando falhas na internet. Se o router estiver próximo de um espelho grande, é provável que a ligação se torne instável e o sinal não alcance todas as divisões da casa.

A solução é simples: mantenha o router afastado de superfícies metálicas, espelhos e eletrodomésticos. Posicioná-lo num local aberto, sem obstáculos e a uma altura adequada, pode melhorar significativamente a qualidade do wi-fi.