O sofá e os bancos do carro podem ficar como novos sem pagar uma fortuna a profissionais

  • Dois às 10
  • Há 1h e 43min

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Rowenta Clean It Hot & Cold
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A Rowenta Clean It Hot & Cold está a surpreender quem sempre achou que limpar estofados era caro demais e neste momento está mais barata do que nunca

A Rowenta Clean It Hot & Cold está a surpreender quem sempre achou que limpar estofados era caro demais e neste momento está mais barata do que nunca. Com uma classificação de 4,3 em 5 estrelas, esta máquina de limpar tecidos é uma alternativa real às limpezas profissionais, que custam uma fortuna. Está com um desconto flash por tempo limitado, que pode terminar a qualquer momento. Se há muito que olha para aquela mancha no sofá ou para os bancos do carro a precisarem de uma limpeza a fundo, esta pode ser a oportunidade ideal.

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Porque é que esta máquina está a ser tão procurada

  • Aquece a água sozinha: a máquina aquece a água até 60 °C e mantém essa temperatura durante a limpeza, o que ajuda a dissolver gorduras e sujidade seca muito mais depressa do que com água fria.

  • Faz tudo num só passo: pulveriza água com detergente, esfrega com uma escova e aspira a sujidade e a humidade, sem deixar os tecidos encharcados.
  • Potência a sério: com 1150 W e boa força de sucção, os tecidos secam num instante.
  • Versátil para toda a casa: inclui várias cabeças de limpeza intercambiáveis, ideais para sofás, tapetes, colchões ou bancos do carro.
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A opinião de quem já a testou

Os clientes destacam sobretudo a facilidade de utilização e a eficácia contra manchas difíceis. Um utilizador satisfeito resume assim a experiência: "É um aparelho espetacular para quem tem animais de estimação ou crianças em casa. Remove as manchas num instante e a função de aquecer a água deixa os estofados impecáveis." Outro comprador acrescenta: "Muito potente, fácil de limpar após a utilização e muito compacto para arrumar."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Rowenta clean it Amazon Limpar tecidos Manchas Estofos
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