Este aspirador de estofos estava a 163€, agora custa 91€. E remove manchas que pareciam impossíveis

Este artigo pode conter links afiliados*

Com desconto de 44% e quase mil compras no último mês, este aspirador de estofos promete eliminar manchas que pareciam impossíveis de remover

Aquela nódoa de café no sofá que não sai, a carpete com marcas de uso ou os vestígios deixados pelos animais — todos conhecemos a frustração. A boa notícia é que a Amazon está com as melhores ofertas do momento e este aspirador de estofos da Rowenta, que passou de 163€ para apenas 91€, promete resolver estes problemas. O preço nunca esteve tão baixo e, com uma média de 4,4 estrelas em mais de 1230 avaliações e 900 compras só no mês passado, os números falam por si. Este modelo 3 em 1 combina água, detergente e sucção potente para devolver o aspeto original aos tecidos, poupando o custo de chamadas a profissionais.

Design compacto com potência profissional

O Rowenta Clean It pesa apenas três quilos e guarda-se facilmente, mas não se deixe enganar pelo tamanho: os 400W de potência e 12,5 kPa de sucção conseguem enfrentar as manchas mais persistentes. "É compacto e pesa apenas cerca de três quilos", confirma um utilizador satisfeito. Os depósitos de 1,8 litros para água limpa e 1,5 litros para águas residuais permitem limpar grandes superfícies de uma só vez. O sistema retira tanta água que os tecidos ficam apenas ligeiramente húmidos, como partilha quem já testou: "O aspirador retirou muita água e espuma acumuladas, deixando os tecidos apenas ligeiramente húmidos."

Adquira aqui

rowenta clean it

Funciona em todo o tipo de superfícies

A versatilidade é um dos grandes trunfos deste aparelho. Serve para sofás, carpetes, bancos de automóvel e até tapetes mais grossos. "Testei em vários tecidos diferentes e funcionou bem em todos eles", garante um comprador. O kit inclui diferentes escovas para manchas difíceis e áreas maiores, adaptando-se a cada necessidade. Os resultados surpreendem mesmo em manchas antigas: "As minhas cadeiras e o meu sofá ficaram como novos! É realmente incrível", partilha outro utilizador. A função de auto-limpeza mantém o equipamento sempre pronto para nova utilização.

O aliado perfeito para casas com crianças e animais

Quem tem filhos pequenos ou animais de estimação sabe que os acidentes são inevitáveis. "Tenho uma divisão com vários sofás e cadeiras estofadas de cor clara onde os meus filhos passam muito tempo (…) e o aspirador conseguiu deixá-los limpos e com bom aspeto", relata uma mãe satisfeita. Outro utilizador acrescenta: "Excelente produto! Limpou o sofá e deixou-o impecável. Uso pelo menos uma vez por semana e funciona perfeitamente."

Com este investimento de 91€, manter a casa impecável deixa de ser um desafio. Como resume bem um cliente: "Os sofás ficaram praticamente novos após a limpeza".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

