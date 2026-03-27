Se tem animais em casa, precisa de ver isto: o acessório do meu aspirador que mudou a minha rotina

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Se procura um aspirador que aguente o uso intensivo de uma casa com animais, tem de ler isto.

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Sou fã assumida do meu Rowenta Compact Power há três anos, mas confesso que andava a cometer um erro crasso. Enquanto escrevia um artigo para vos recomendar este aspirador, decidi finalmente tirar da caixa a Mini Turbo Brush para a testar a sério e fazer um vídeo. O resultado? Estou oficialmente viciada. Não acredito que só agora descobri o verdadeiro poder deste acessório; é, sem exagero, uma mudança radical na rotina de quem lida diariamente com pelos espalhados pela casa.

O vídeo que prova: nunca foi tão fácil limpar o sofá

Para vos mostrar a eficácia, gravei um vídeo a aspirar a cadeira de escritório e o sofá. Um detalhe importante: a senhora que me ajuda nas limpezas de 15 em 15 dias esteve cá no dia antes de gravar este vídeo. Isto significa que a quantidade de pelos que veem no vídeo se acumulou em apenas 24 horas! Nunca os pelos das minhas duas gatas saíram tão facilmente. O que antes exigia várias passagens e algum esforço, agora resolve-se num instante com a rotação desta escova mini turbo.

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A versatilidade da escova de parquet

Embora agora esteja rendida à escova de animais, a verdade é que a escova de parquet não lhe fica nada atrás, sobretudo para quem tem soalho de madeira. É a peça que utilizo no dia a dia para o chão, porque é extremamente leve, estreita e tem cerdas suaves que protegem a superfície. É o equilíbrio perfeito: a turbo brush trata dos têxteis e a escova de parquet garante que o chão fica impecável sem um único risco.

escova parquet rowenta compact power

"De todas as casas, este é o melhor": A recomendação de quem lida com dezenas de modelos

Este aspirador aguenta mesmo o uso intensivo e a melhor prova disso é que a senhora que vem cá limpar notou logo a diferença na potência. Na verdade, gostou tanto do desempenho que acabou por comprar um igual para ela, afirmando que, "de todas as casas onde trabalho, este é o melhor aspirador". Quando uma profissional que lida com dezenas de modelos diferentes faz este elogio, sabemos que o investimento vale a pena.

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aspirador rowenta compact power

Onde comprar e manutenção

Atualmente, encontram este modelo na Amazon por 138 €. É um valor justo para um equipamento que não perde força com o tempo. Outro ponto que adoro é a facilidade de manutenção: os sacos (Hygiene+) podem ser encomendados online, mas eu própria já os comprei no Auchan quando precisava de algo imediato. Se procuram algo fiável que não vos deixe ficar mal, este é "O" aspirador.

aspirador rowenta compact power

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Temas: Rowenta Compact Power Mini Turbo Brush Animais de estimação Amazon Aspirador
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