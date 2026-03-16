Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta

  • Hoje às 13:32

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador
Aspirador

A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon está a terminar e este modelo é a oportunidade que faltava para reformar o seu aspirador antigo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se estava à espera do momento certo para se livrar dos cabos e do peso dos aspiradores tradicionais, esse momento chegou. A Rowenta X-PERT 7.60 está a ser um dos produtos mais procurados deste último dia de descontos na Amazon, e não é difícil perceber porquê: o preço caiu de 193,13 € para 111,81 €. É um desconto direto de 42% num equipamento de uma marca que todos os portugueses conhecem e confiam.

O que faz deste modelo uma compra inteligente?

A grande vantagem desta versão é o equilíbrio entre potência e leveza. Com apenas 2 kg de peso total, ele move-se com uma agilidade impressionante, permitindo limpar a casa num instante sem o cansaço habitual. O bocal de sucção vem equipado com luzes LED potentes, um detalhe que faz toda a diferença porque revela aquele pó "invisível" e os pelos de animais que costumam passar despercebidos debaixo dos móveis.

Para quem sofre de alergias ou tem animais em casa, este modelo inclui um filtro HEPA lavável que retém as partículas mais finas, garantindo que o ar que sai do aspirador é limpo. Além disso, em poucos segundos, ele transforma-se num aspirador de mão super leve (apenas 1,2 kg) com acessórios específicos para limpar o sofá, as frestas das janelas ou até o interior do carro com total liberdade.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Outro ponto que os utilizadores elogiam nas avaliações é a facilidade de arrumação: o aspirador traz uma base de parede onde pode guardar também os acessórios, ocupando o mínimo de espaço. Com uma bateria que dura 45 minutos, é a ferramenta ideal para a manutenção diária, garantindo eficácia sem ter de gastar centenas de euros.

Como hoje é o último dia da campanha da Amazon, o stock está a voar. Se procura um aspirador vertical prático, fiável e que não desilude na potência, o Rowenta X-PERT 7.60 é o "negócio do dia".

Adquira aqui

rowenta X-PERT 7.60,

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Rowenta X-PERT 7.60 Aspirador vertical sem fios Amazon Tecnologia Limpeza
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

Oportunidade final: poupe mais de 100€ num aspirador Dyson nos saldos de primavera da Amazon

Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Dicas

Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

Hoje às 12:16

Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon

Hoje às 11:09

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

12 mar, 15:00

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

12 mar, 11:01

Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor

12 mar, 09:00

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

10 mar, 17:00

Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

10 mar, 11:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos enerva-se com concorrente do Secret Story: «Não foi ele que disse?»

Hoje às 10:24

«Vais ficar à espera do Norberto?»: resposta de Catarina intriga Cristina Ferreira

Hoje às 11:42

Cláudio Ramos para Gonçalo Quinaz: «A Liliana apaixonou-se pelo Fábio no primeiro dia e tu aplaudiste»

Hoje às 10:00

Cláudio Ramos levanta-se para dar opinião sobre sobre concorrente do «Secret Story»: «Já não tem volta a dar»

Hoje às 10:03

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

12 mar, 16:00

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

12 mar, 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fora do Estúdio

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Hoje às 15:45

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Hoje às 15:28

Rute Cardoso supera mais um desafio e emociona com homenagem a Diogo Jota: «É um exemplo de força»

Hoje às 09:45

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

12 mar, 13:00

Fotos

Catarina Miranda 'invoca' Marcia Soares durante conversa com Francisco Monteiro. Esta foi a reação do vencedor do Big Brother

Hoje às 16:40

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Hoje às 15:45

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Hoje às 15:28

Fora do «Secret Story», Catarina deixa suspeita no ar sobre João: «Não julgo»

Hoje às 14:45