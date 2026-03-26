Prisão de Ruben Aguiar foge ao previsto: cantor não previa, mas já dormiu na prisão

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Contrariando as expectativas, o cantor Ruben Aguiar já se encontra detido no Estabelecimento Prisional do Funchal.

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Ruben Aguiar deu entrada esta quarta-feira, dia 25, no Estabelecimento Prisional do Funchal, também conhecido como cadeia da Cancela, para iniciar o cumprimento da pena de prisão por tentativa de homicídio, segundo o Diário de Notícias Madeira. A data prevista era dia 18 de maio, mas o Tribunal determinou que o artista deveria começar imediatamente a cumprir a pena de seis anos, dos quais dois já haviam sido cumpridos em prisão domiciliária.

Para isso, foi emitido um mandado de detenção e condução ao estabelecimento prisional, executado por agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Câmara de Lobos, que se encarregaram de encaminhar Ruben Aguiar para o local.

Temas: Ruben Aguiar
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