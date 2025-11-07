Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:25

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou, esta quinta-feira, a pena de seis anos de prisão ao cantor Ruben Aguiar, pelo atropelamento de um homem após uma discussão num posto de combustível em Alcochete, em abril de 2023. O artista, que está em prisão domiciliária, reagiu nas redes sociais, mostrando-se indignado com a decisão.

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou, esta quinta-feira, a pena de seis anos de prisão aplicada ao cantor Ruben Aguiar, conhecida figura do panorama popular português, por ter atropelado um homem após uma discussão num posto de combustível, em Alcochete, a 18 de abril de 2023.

O artista, atualmente em prisão domiciliária, recorreu ao Supremo numa última tentativa de ver revertida a sentença, mas a decisão foi agora confirmada pela instância máxima da justiça portuguesa.

Após ser conhecida a decisão, o cantor — conhecido pela canção “Música do Gago” — reagiu nas redes sociais, onde expressou indignação e desilusão com o processo judicial:

Recorde-se que o Tribunal da Relação de Lisboa tinha já alterado a condenação inicial do Tribunal de Almada, qualificando o crime como homicídio qualificado na forma tentada, e não apenas ofensas à integridade física agravada. O Supremo confirmou agora essa decisão, fixando a pena em seis anos de prisão efetiva.

Ruben Aguiar, de 38 anos, chegou a estar preso preventivamente durante dois meses, antes de passar para prisão domiciliária. A decisão agora conhecida encerra, judicialmente, um dos casos mais mediáticos dos últimos anos envolvendo uma figura pública da música portuguesa.

