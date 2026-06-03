Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

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Ruben Boa Nova voltou a estar em destaque, desta vez fora dos reality shows. O vencedor da Casa dos Segredos 3 participou num evento de boxe com Bruno Savate e a preparação física foi evidente.

O combate, integrado num evento organizado pelo influenciador digital Numeiro, terminou de forma inesperada para Rúben Boa Nova. O ex-concorrente acabou desclassificado após acumular três faltas, numa altura em que Bruno Savate já demonstrava superioridade ao longo dos assaltos.

Apesar do resultado, Rúben Boa Nova fez questão de destacar o percurso que o levou até ao ringue. Nas redes sociais, revelou os números impressionantes da preparação física que realizou em apenas pouco mais de um mês. “Tive 45 dias para me preparar para este evento de boxe. O desafio era enorme: preparar-me fisicamente em pouco tempo e perder o máximo de peso possível para chegar na melhor forma ao combate”, começou por escrever.

O ex-concorrente revelou que iniciou o processo com 88 quilos e conseguiu chegar aos 74 quilos no dia da pesagem. “Comecei com 88 kg e, no dia da pesagem, marquei 74 kg na balança. Acabei por ter apenas 1 kg de diferença para o meu adversário”, partilhou.

Rúben Boa Nova explicou ainda que conseguiu manter a massa muscular durante o processo e destacou a importância do acompanhamento especializado. “Consegui manter o meu shape com a ajuda da creatina e da proteína. É importante referir que eu já treinava regularmente, o que tornou este processo mais fácil. Mas a verdade é que, sem orientação, estratégia e acompanhamento, dificilmente teria conseguido atingir este resultado em tão pouco tempo”, afirmou.

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Orgulhoso da transformação alcançada, deixou uma mensagem de motivação aos seguidores. “Eu sou a prova disso. Em apenas 45 dias transformei completamente o meu peso e a minha condição física. O mais difícil é começar. O resto faz-se com consistência, dedicação e a ajuda certa”, concluiu.

Mais do que o resultado dentro do ringue, foi precisamente esta mudança física de 14 quilos em pouco mais de um mês que acabou por impressionar os fãs.

Temas: Ruben Boa Nova Secret Story Dois às 10 Perda de peso
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