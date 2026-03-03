Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Momento de susto para Tatiana e Ruben Boa Nova. A ex-concorrente do “Secret Story” mostrou nas redes sociais o instante em que o marido sofreu um choque elétrico na barbearia.

Tatiana Boa Nova recorreu ao Instagram, na manhã desta terça-feira, 3 de março, para partilhar com os seguidores um episódio inesperado vivido ao lado do marido, Ruben Boa Nova.

A antiga concorrente do Secret Story 3 divulgou imagens captadas pelas câmaras de vigilância no interior da barbearia do empresário, mostrando o exato momento em que Ruben apanha um choque elétrico. “O dia tem tudo para correr bem! O Ruben Boa Nova apanhou o maior choque da vida dele, e eu em pânico”, escreveu Tatiana, visivelmente assustada com o sucedido.

Também Ruben fez questão de reagir ao episódio, tranquilizando os seguidores, mas admitindo algumas consequências: “Ainda tenho a mão dormente”, revelou.

Apesar do susto, tudo indica que o incidente não passou de um momento assustador, sem consequências mais graves