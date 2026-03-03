Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:27

Momento de susto para Tatiana e Ruben Boa Nova. A ex-concorrente do “Secret Story” mostrou nas redes sociais o instante em que o marido sofreu um choque elétrico na barbearia.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Tatiana Boa Nova recorreu ao Instagram, na manhã desta terça-feira, 3 de março, para partilhar com os seguidores um episódio inesperado vivido ao lado do marido, Ruben Boa Nova.

A antiga concorrente do Secret Story 3 divulgou imagens captadas pelas câmaras de vigilância no interior da barbearia do empresário, mostrando o exato momento em que Ruben apanha um choque elétrico. “O dia tem tudo para correr bem! O Ruben Boa Nova apanhou o maior choque da vida dele, e eu em pânico”, escreveu Tatiana, visivelmente assustada com o sucedido.

Também Ruben fez questão de reagir ao episódio, tranquilizando os seguidores, mas admitindo algumas consequências: “Ainda tenho a mão dormente”, revelou.

Apesar do susto, tudo indica que o incidente não passou de um momento assustador, sem consequências mais graves

Temas: Ruben Boa Nova Tatiana Boa Nova Big Brother Secret Story

RELACIONADOS

Ruben e Tatiana Boa Nova mostram como o filho bebé já cresceu: «Parece que foi ontem»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Fora do Estúdio

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Há 2h e 25min

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Há 3h e 11min

Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Há 3h e 53min

Instrutor Joaquim nunca foi visto assim. Foto inédita deixa fãs em êxtase

Hoje às 15:00

Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

Hoje às 09:22

Manuel Luís Goucha descobre agenda com promessas que a mãe deixou escritas antes de morrer

Hoje às 09:02

Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Hoje às 10:01

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Hoje às 10:00

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Hoje às 10:21

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Hoje às 12:28

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Há 2h e 11min

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Ontem às 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

Fotos

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Há 2h e 11min

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Há 2h e 25min

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Há 3h e 11min

Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

Há 3h e 24min