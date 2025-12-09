Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ruben e Tatiana Boa Nova celebraram o nascimento do filho e o bebé já conta com um vasto número de fãs.

Ruben Boa Nova recorreu recentemente ao Instagram para esclarecer dúvidas dos seguidores — e uma delas acabou por gerar um momento de maior "tensão". O vencedor da «Casa dos Segredos» foi questionado sobre a decisão de criar uma página de Instagram para o filho mais novo, Rodrigo, que nasceu há menos de uma semana.

“Qual a necessidade de criar um Instagram?”, perguntou um seguidor. A resposta de Ruben não tardou e foi clara:

“Chama-se respeito pelos nossos seguidores e também pensar mais à frente! O Instagram hoje em dia é uma ferramenta de trabalho e dá muito jeito para trabalhar com as marcas e ajudar na publicidade dos nossos negócios… No fundo, está tudo interligado e trabalhamos todos para o mesmo.”

O ex-concorrente explicou ainda que nada é definitivo: “Se o Rodrigo não gostar ou se os pais acharem por bem, podem sempre encerrar o nome ou trocar o nome de conta. Ainda até ao fim do ano quero também abrir uma conta poupança para o Rodrigo! No fundo, é sempre a pensar no futuro deles!”

A conta do pequeno Rodrigo Boa Nova já reúne mais de 11 mil seguidores, apesar de o bebé ter apenas poucos dias de vida — um número que continua a surpreender muitos fãs do casal.