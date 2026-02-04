Ruben e Tatiana Boa Nova mostram como o filho bebé já cresceu: «Parece que foi ontem»

O casal Boa Nova assinalou nas redes sociais o segundo mês de vida do filho Rodrigo, partilhando imagens ternurentas do bebé e mostrando-se rendido à rapidez com que esta nova fase da sua vida tem passado.

Ruben e Tatiana Boa Nova estão a atravessar uma fase de grande felicidade e fez questão de assinalar uma data especial na sua vida pessoal: o segundo “mesversário” do filho, Rodrigo.

Através das redes sociais, os ex-concorrentes da Casa dos Segredos partilharam vários registos fotográficos do bebé, que surge vestido a rigor e inspirado no universo do Rei Leão, deixando os seguidores rendidos ao momento de ternura.

“2 meses do Leãozinho mais fofo que vão ver hoje”, escreveram na legenda da publicação, não escondendo a surpresa com a rapidez com que o tempo tem passado desde o nascimento do filho. “Parece que ainda foi ontem”.

Para eternizar a ocasião, deixaram ainda uma mensagem cheia de carinho: “Nada como brindar ao 2.º mês do nosso Rodrigo e deixar aqui registado para mais tarde recordar”.

