Depois de expor traição publicamente, mulher de ex-concorrente do "Big Brother" dá nova oportunidade ao amor

Em 2023, um ex-concorrente de reality show protagonizou uma polémica ao terminar a relação com a mãe do seu filho. Desde então, tem procurado manter a vida pessoal resguardada, mas abriu uma exceção no Dia dos Namorados ao partilhar uma fotografia com a própria ex-companheira.

Em 2023, Rúben da Cruz esteve envolvido numa polémica ao terminar a relação com Filipa Falcão, mãe do seu filho.

Desde essa altura, o ex-concorrente do "Big Brother 2022" tem procurado manter a vida pessoal resguardada. Ainda assim, abriu uma exceção no Dia dos Namorados, posando com a própria Filipa Falcão. A fotografia foi partilhada no Instagram.

O DJ começou por escrever: "Amor que resiste ao tempo, às quedas, e às tempestades", acrescentando depois: "Longe do barulho... Feliz Dia de São Valentim."

Entretanto, e em exclusivo para a SELFIE, Rúben da Cruz confirmou esta reconciliação.

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Salvador, de três anos.

