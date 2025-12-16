Longe da televisão, Ruben Rua mostra-se melhor do que nunca ao lado da namorada: «Casal perfeito!»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:51

O apresentador Ruben Rua tem partilhado momentos inesquecíveis nas redes sociais.

Longe dos estúdios de televisão, Ruben Rua vive uma das fases mais felizes dos últimos tempos — e não faz questão de esconder. O apresentador tem passado os últimos meses em viagens de sonho pelo mundo, sempre na companhia da namorada italiana, a cantora Ana Amato que lhe devolveu a esperança no amor.

Nas redes sociais, Ruben tem partilhado vários registos desta nova etapa, marcada por paisagens idílicas, momentos descontraídos e muita cumplicidade a dois. Numa das fotografias publicadas, deixou apenas uma legenda curta, mas reveladora: “Amante latino”, palavras que rapidamente conquistaram os seguidores.

Os comentários não tardaram a surgir e o tom repete-se: “Casal perfeito”, “Estão radiantes” ou “Nota-se mesmo a felicidade” são algumas das mensagens deixadas por fãs, rendidos à boa fase do apresentador.

Mais recentemente, Ruben Rua encantou os seguidores ao partilhar imagens de Byron Bay, na Austrália, local que descreveu como um verdadeiro refúgio de tranquilidade.

Veja algumas das fotografias na galeria que preparámos para si.

Temas: Ruben Rua Apresentador Dois às 10 Ana Amato

