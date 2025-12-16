Longe da televisão, Ruben Rua mostra-se melhor do que nunca ao lado da namorada: «Casal perfeito!»

O apresentador Ruben Rua tem partilhado momentos inesquecíveis nas redes sociais.

Longe dos estúdios de televisão, Ruben Rua vive uma das fases mais felizes dos últimos tempos — e não faz questão de esconder. O apresentador tem passado os últimos meses em viagens de sonho pelo mundo, sempre na companhia da namorada italiana, a cantora Ana Amato que lhe devolveu a esperança no amor.

Nas redes sociais, Ruben tem partilhado vários registos desta nova etapa, marcada por paisagens idílicas, momentos descontraídos e muita cumplicidade a dois. Numa das fotografias publicadas, deixou apenas uma legenda curta, mas reveladora: “Amante latino”, palavras que rapidamente conquistaram os seguidores.

Os comentários não tardaram a surgir e o tom repete-se: “Casal perfeito”, “Estão radiantes” ou “Nota-se mesmo a felicidade” são algumas das mensagens deixadas por fãs, rendidos à boa fase do apresentador.

Mais recentemente, Ruben Rua encantou os seguidores ao partilhar imagens de Byron Bay, na Austrália, local que descreveu como um verdadeiro refúgio de tranquilidade.

