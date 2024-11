Ruben revela futuro com Ana Soares e surpreende todos: «Tomei das decisões mais difíceis da minha vida!»

Ruben Silvestre fala do reencontro com a ex-noiva, Ana Soares, e dos planos para o futuro

Ruben Silvestre disse adeus ao jogo

Ruben Silvestre foi expulso ontem do «Secret Story».

O reencontro com Ana Soares e a possível reconciliação

Depois de ontem ter beijado apaixonadamente, à frente de todos, a ex-noiva, Ana Soares, hoje, na chegada ao estúdio do «Dois às 10», Ruben Silvestre apresentou-se ao lado desta, dando a entender que houve uma reconciliação.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ruben falou sobre a relação com Ana Soares e garantiu que esta é a mulher da sua vida. «O amor para a minha vida está ali!», disse, de sorriso no rosto, apontando para Ana Soares, que se encontrava atrás das câmaras.

Cristina Ferreira questionou Ruben sobre se este e Ana Soares combinaram algo antes deste entrar na casa mais vigiada do país.

«Não», respondeu o ex-concorrente, prontamente. «Entraram realmente separados?», questionou ainda Cristina Ferreira. «Sim», afirmou Ruben.

Ruben confessou que partilhou com a, na altura, ex-noiva, que ia entrar no reality show e revelou o que esta lhe disse. «Ela disse que ia estar sempre do meu lado, que era uma amiga e ia ser o meu apoio. Eu tomei das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu sei que, se voltássemos a querer, as coisas iam voltar a acontecer», disse ainda, falando do término da relação e noivado com Ana Soares.

Segredo em comum com Rita e amizade especial com Flávia

Recorde-se que Ruben entrou no «Secret Story» com um segredo em comum com Rita, com quem tinha tido uma relação fora da casa. Já dentro da casa, Ruben criou uma grande proximidade com a concorrente Flávia, que chegou a admitir sentir algo mais pelo colega.

A conversa na íntegra

Veja aqui a conversa completa com Ruben Silvestre.