O plano de emagrecimento que levou Ruben Vieira, o conhecido Ben, a mudar de corpo!

Ruben Vieira, mais conhecido pelo público como Ben, tem partilhado, nos últimos tempos, com frequência, nas redes sociais, imagens suas a praticar exercício físico. A par disso, é notório que o antigo apresentador do «Somos Portugal» perdeu alguns quilos, o que tem suscitado alguma curiosidade por parte dos seus seguidores.

Ben confessou que tem sido questionado muitas vezes sobre se vale a pena aderir ao programa de transformação corporal que este aderiu. «Muitas pessoas fazem-me esta pergunta e a resposta é sempre a mesma... Sigam o link e vão ver a diferença», disse Ruben Vieira, numa story, remetendo para a página do personal trainer que o tem acompanhado nesta transformação.

Mas, afinal, quem é o grande coach de Ruben Vieira?

O programa de emagrecimento que pode mudar a sua vida

Tiago Guimarães é o responsável pela transformação corporal de Ben, mas não só. Noélia Pereira e Tatiana Boa Nova, ex-concorrentes de reality shows da TVI, já partilharam que aderiram a este programa de transformação corporal e apresentaram igualmente resultados estrondosos.

A separação e reconciliação com Rita Ferro Rodrigues

Recorde-se que, em meados de abril deste ano, foi confirmada a separação de Ruben Vieira e a apresentadora de televisão Rita Ferro Rodrigues. O casal estava junto há 18 anos quando decidiu pôr um ponto final da relação. O motivo que levou ao fim da relação foi o facto de Ruben Vieira se ter apaixonado por uma colega de trabalho. A verdade é que o amor que unia Ruben Vieira e Rita Ferro Rodrigues falou mais alto e, depois de Ben ter lutado pelo perdão da apresentadora, o casal reatou a relação.

O adeus ao Somos Portugal e o início de um novo projeto

Ruben Vieira trabalhava como assistente de realização no «Somos Portugal» há 13 anos, no entanto, com o fim do projeto, que aconteceu a 10 de novembro, Ben viu-se obrigado a despedir do formato que abraçava todos os domingos.

Atualmente, Ruben Vieira está a trabalhar como assistente de realização no novo programa da TVI, o «Funtástico», exibido igualmente aos domingos à tarde.