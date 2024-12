Marcelo comenta polémica entre Ruben e Rita: «Fiquei contente»

Marcelo reage a imagens do início do relacionamento com Rita

Marcelo reage à polémica que inundou o universo dos reality show na semana passada: saiba o que o ex-concorrente disse sobre a atitude de Ruben com Rita

Após a sua expulsão do reality show «Secret Story», Marcelo esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa «Dois às 10».

O ex-concorrente abordou um dos temas mais comentados recentemente no universo dos reality shows: a atitude de Ruben para com Rita na gala do passado dia 8 de dezembro.

Cristina Ferreira não hesitou em questionar Marcelo: «Ela já te contou como foi a saída dela?». Marcelo respondeu de forma direta: «Já. É o que é».

Cláudio Ramos, curioso sobre a reação do jovem, perguntou: «Ficaste contente?». Com esta questão, Cláudio Ramos quis perceber se Marcelo se sentiu aliviado pela relação de Rita e Ruben ter chegado ao fim.

Com tranquilidade, Marcelo afirmou: «Fiquei contente com a forma como ela reagiu. Sei que é uma mulher incrível. Portanto, é bola para a frente».

Ainda curioso sobre a forma como Marcelo lida com o passado de Rita e Ruben, o apresentador perguntou ao ex-concorrente se Ruben foi, de alguma forma, uma sombra para ele. «Nunca foi», respondeu Marcelo, tendo a validação de Cristina Ferreira, que também confirmou nunca ter sentido esse tipo de rivalidade entre os dois.

No que toca à relação conturbada com Ruben dentro da casa, Marcelo destacou: «Tudo o que tivemos um com o outro nunca foi sobre ciúmes...». O ex-concorrente reforçou ainda que sempre foi muito seguro de si mesmo, o que lhe permitiu lidar com tranquilidade com o passado entre a namorada e Ruben.

Veja aqui a conversa completa com Marcelo.

Reveja, agora, o momento que desencadeou a polémica entre Rita e Ruben e reveja também a entrevista que ambos deram onde falaram sobre o assunto.