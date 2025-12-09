Diga adeus às rugas debaixo dos olhos com algo que tem no frigorífico

As rugas debaixo dos olhos estão a surgir e nota os primeiros sinais de envelhecimento? Descubra formas simples e caseiras de cuidar desta zona delicada usando ingredientes que já tem em casa.

As rugas debaixo dos olhos incomodam? Esta é uma das queixas mais comuns quando se trata de cuidar da pele e de manter o rosto com um aspeto mais luminoso. O site Bésame compilou diversas sugestões naturais que ajudam a suavizar esta área tão fina e sensível. E, embora o tempo deixe sempre a sua marca, existem pequenos cuidados caseiros que podem tornar a expressão mais descansada.

A aloe vera continua a ser uma das preferidas para quem procura hidratação profunda. O gel fresco da planta é rico em nutrientes que deixam a pele mais flexível e confortável. Aplicado algumas vezes por semana, ajuda a refrescar a pele e a dar um toque de firmeza às olheiras. Para quem procura soluções rápidas, o pepino mantém-se como um clássico: as rodelas frias aliviam quase de imediato o inchaço, especialmente nos dias em que o descanso foi insuficiente.

O óleo de coco é outra opção simples, ideal para incluir na rotina noturna. A sua textura, ao ser aquecida nas mãos, deixa a pele mais macia e nutrida ao acordar. Já a clara de ovo, ao formar uma película mais rígida ao secar, funciona como uma pequena máscara ocasional que ajuda a esticar ligeiramente esta zona delicada, sendo perfeita antes de um evento ou de um dia em que se pretende um aspeto mais desperto.

E não fica por aqui. O mel, sozinho ou misturado com iogurte ou um pouco de sumo de limão, transforma-se numa máscara suave que devolve brilho e conforto ao olhar. É um ingrediente versátil que deixa a pele mais preenchida e com uma luminosidade natural.