Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:06

Não é só com cremes e séruns que se cuida da pele — a alimentação tem um papel essencial na forma como ela envelhece. Incluir alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas e gorduras saudáveis na dieta pode ajudar a proteger a pele do envelhecimento precoce e a manter o brilho natural por mais tempo.

A pele é o maior órgão do corpo humano e o primeiro a refletir sinais de desequilíbrio interno. Embora não exista um alimento capaz de eliminar rugas, alguns ajudam a combater o stress oxidativo — uma das principais causas do envelhecimento cutâneo — e a preservar a elasticidade e firmeza natural.

Entre os melhores alimentos para cuidar da pele estão os legumes e vegetais ricos em antioxidantes, como o brócolo, fonte de vitaminas C e K e luteína, que protege a pele e os ossos. O pimento vermelho é outro aliado poderoso, graças à vitamina C e aos carotenoides, que ajudam na produção de colagénio.

Os espinafres e a agrião destacam-se pela capacidade de hidratar e fornecer vitaminas A, C, E e K, essenciais para a regeneração celular. Já a batata-doce, rica em betacaroteno, favorece a renovação da pele e ajuda a manter o tom uniforme.

Entre as frutas, o abacate é um dos mais completos — contém ácidos gordos saudáveis e vitaminas que reforçam a barreira cutânea. Mirtilos e romãs são ricos em antioxidantes que reduzem inflamações e protegem contra os danos causados pelo sol.

As sementes e frutos secos, como as amêndoas e nozes, fornecem vitamina E e ómega-3, que ajudam a manter a pele nutrida e resistente.

Conforme lembra o Healthline, uma alimentação colorida e variada é a melhor estratégia para manter a pele jovem: quanto mais cores no prato, mais diversidade de nutrientes a proteger o corpo e a mente.

Veja, ainda, na galeria em cima 20 alimentos que ajudam a manter hidratação da pele.

